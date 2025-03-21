21 марта 2025

В России появится специальная группа по решению проблем садоводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, пенсионерки, сумки, дачники, женщины с сумками
Вопросами дачников займется правительственная комиссия Фото:

В России будет создана единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества. На ней будут рассматриваться вопросы тарифов на электроэнергию, вывоза отходов, водоснабжения и газификации. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы. Также на заседании обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Патрушев подчеркнул значимость этой сферы, указав на то, что садовые участки являются не только территорией выращивания сельхозпродукции, но и местом постоянного проживания. По его словам, комиссия призвана активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов дачников.

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие. В России вступил в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах.

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В России будет создана единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества. На ней будут рассматриваться вопросы тарифов на электроэнергию, вывоза отходов, водоснабжения и газификации. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. «Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы. Также на заседании обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Патрушев подчеркнул значимость этой сферы, указав на то, что садовые участки являются не только территорией выращивания сельхозпродукции, но и местом постоянного проживания. По его словам, комиссия призвана активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов дачников. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие. В России вступил в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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