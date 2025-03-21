В России появится специальная группа по решению проблем садоводов

22 марта 2025 в 04:16 Размер текста - 17 +

Вопросами дачников займется правительственная комиссия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России будет создана единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества. На ней будут рассматриваться вопросы тарифов на электроэнергию, вывоза отходов, водоснабжения и газификации. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. «Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы. Также на заседании обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Патрушев подчеркнул значимость этой сферы, указав на то, что садовые участки являются не только территорией выращивания сельхозпродукции, но и местом постоянного проживания. По его словам, комиссия призвана активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов дачников. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие. В России вступил в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будет создана единая межведомственная рабочая группа в сфере садоводства и огородничества. На ней будут рассматриваться вопросы тарифов на электроэнергию, вывоза отходов, водоснабжения и газификации. С такой инициативой выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. «Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы. Также на заседании обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством», — говорится в сообщении на сайте российского правительства. Патрушев подчеркнул значимость этой сферы, указав на то, что садовые участки являются не только территорией выращивания сельхозпродукции, но и местом постоянного проживания. По его словам, комиссия призвана активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов дачников. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие. В России вступил в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах.