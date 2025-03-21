Уиткофф сообщил о согласии Киева провести выборы

Украинские власти согласны на проведение выборов в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
«[Власти Украины] согласились на это», — сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.
По словам Уиткоффа, Россия и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о приостановке огня в акватории Черного моря. Об этом он также рассказал в ходе интервью и отметил, что это станет серьезным шагом на пути к миру.
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