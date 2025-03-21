21 марта 2025

Уиткофф сообщил о согласии Киева провести выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев готов провести выборы, заявил Уиткофф
Киев готов провести выборы, заявил Уиткофф Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинские власти согласны на проведение выборов в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

«[Власти Украины] согласились на это», — сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.

По словам Уиткоффа, Россия и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о приостановке огня в акватории Черного моря. Об этом он также рассказал в ходе интервью и отметил, что это станет серьезным шагом на пути к миру.

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Украинские власти согласны на проведение выборов в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. «[Власти Украины] согласились на это», — сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего. По словам Уиткоффа, Россия и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о приостановке огня в акватории Черного моря. Об этом он также рассказал в ходе интервью и отметил, что это станет серьезным шагом на пути к миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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