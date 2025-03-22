Уиткофф узнал о молитвах Путина после покушения на Трампа

Уиткофф заявил, что Путин ходил в церковь из-за покушения на Трампа
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Стив Уиткофф (слева) узнал трогательную историю во время переговоров в Москве
Стив Уиткофф (слева) узнал трогательную историю во время переговоров в Москве Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин молился за нынешнего хозяина Белого дома, когда на него совершили покушение. Об этом помощник Трампа поделился в интервью с Такером Карлсоном.

«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — сказал Уиткофф в интервью на YouTube.

В ходе беседы Путин передал через Уиткоффа личный портрет Трампа, выполненный известным российским художником. Он узнал о переживаниях Владимира Путина во время встречи с ним 13 марта. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран.

Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо нынешнего американского президента.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин молился за нынешнего хозяина Белого дома, когда на него совершили покушение. Об этом помощник Трампа поделился в интервью с Такером Карлсоном. «Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — сказал Уиткофф в интервью на YouTube. В ходе беседы Путин передал через Уиткоффа личный портрет Трампа, выполненный известным российским художником. Он узнал о переживаниях Владимира Путина во время встречи с ним 13 марта. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран. Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо нынешнего американского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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