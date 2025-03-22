Россия пообещала ответ на размещение ракет США в Японии

Москва серьезно озабочена планами США по размещению ракет средней дальности в Японии и предупредила Токио о возможных контрмерах. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.
«Мы неоднократно предупреждали Токио, что размещение американских ракет средней дальности на территории Японии потребует от нас принятия мер по укреплению собственной обороны для нейтрализации возможных угроз безопасности России», — заявила Воробьева. Слова приводит РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что конкретные контрмеры будут проработаны российскими компетентными ведомствами, исходя из стратегических задач и интересов страны. В то же время, Москва уважает право государств на обеспечение собственной безопасности, но считает, что размещение американских ракет усиливает гонку вооружений и повышает риски международной стабильности.
«Появление американских ракет средней и меньшей дальности в различных частях мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, не способствует мировой стабильности, а лишь повышает уровень конфликтности и стратегические риски», — подчеркнула Воробьева. Также представитель МИД выразила беспокойство по поводу увеличения числа учений НАТО в регионе.
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