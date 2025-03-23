23 марта 2025
22 марта 2025

Застройщик Сергеев создаст новое производство в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане появится новое строительное производство
В Кургане появится новое строительное производство Фото:

Курганский застройщик Евгений Сергеев выкупил базу в Западном районе для создания нового производства. Об этом эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен.

«Выкупил базу в Западном для создания производства растворов и бетона. После реконструкции запустим его в работу», — рассказал URA.RU Сергеев.

Также бизнесмен отметил, что на выкупленной базе будут сделаны гаражи и боксы. В них планируют хранить строительную спецтехнику. 

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Курганский застройщик Евгений Сергеев выкупил базу в Западном районе для создания нового производства. Об этом эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен. «Выкупил базу в Западном для создания производства растворов и бетона. После реконструкции запустим его в работу», — рассказал URA.RU Сергеев. Также бизнесмен отметил, что на выкупленной базе будут сделаны гаражи и боксы. В них планируют хранить строительную спецтехнику. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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