Застройщик Сергеев создаст новое производство в Кургане

В Кургане появится новое строительное производство
Курганский застройщик Евгений Сергеев выкупил базу в Западном районе для создания нового производства. Об этом эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен.
«Выкупил базу в Западном для создания производства растворов и бетона. После реконструкции запустим его в работу», — рассказал URA.RU Сергеев.
Также бизнесмен отметил, что на выкупленной базе будут сделаны гаражи и боксы. В них планируют хранить строительную спецтехнику.
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