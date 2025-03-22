За сутки в Петербурге умерло два чиновника: один из них только отметил юбилей

Экс-глава комитета по туризму Петербурга Корнеев умер вскоре после юбилея
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Петербурга заявил, что при Никонорове в районе было введено рекордное число социальных объектов
Губернатор Петербурга заявил, что при Никонорове в районе было введено рекордное число социальных объектов Фото:

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге умерли два чиновника — глава Приморского района Алексей Никоноров и бывший глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Последний накануне отметил 55-летие. 

«Глава администрации Приморского района Алексей Никоноров скончался в Петербурге», — пишет «Фонтанка.ру», ссылаясь на источники в районной администрации. Корнеев также умер 22 марта в результате разрыва тромба. Информацию подтвердили в комитете, где он работал.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным Алексея Никонорова, заявив, что «город понес большую утрату». Он отметил, что Никоноров был талантливым руководителем и внес значительный вклад в развитие района. В частности глава города отметил, что за прошлый год в районе ввели рекордное число социальных объектов.

Сергей Корнеев же возглавлял петербургский комитет по туризму с 2020 года до мая 2024 года. Его уход с должности назвали большой потерей для отрасли.

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За минувшие сутки в Санкт-Петербурге умерли два чиновника — глава Приморского района Алексей Никоноров и бывший глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Последний накануне отметил 55-летие.  «Глава администрации Приморского района Алексей Никоноров скончался в Петербурге», — пишет «Фонтанка.ру», ссылаясь на источники в районной администрации. Корнеев также умер 22 марта в результате разрыва тромба. Информацию подтвердили в комитете, где он работал. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным Алексея Никонорова, заявив, что «город понес большую утрату». Он отметил, что Никоноров был талантливым руководителем и внес значительный вклад в развитие района. В частности глава города отметил, что за прошлый год в районе ввели рекордное число социальных объектов. Сергей Корнеев же возглавлял петербургский комитет по туризму с 2020 года до мая 2024 года. Его уход с должности назвали большой потерей для отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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