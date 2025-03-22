Шойгу позвал президента Сербии Вучича на парад 9 мая в Москву

Россия пригласила президента Сербии Александра Вучича на День Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы», — заявил Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что в этот священный для России и Сербии день лидеры стран вместе почтут память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом.
Ранее Александр Вучич сообщил о своем намерении приехать 9 мая. Аналогичное желание выразили лидеры Израиля, Китая, Палестины и Бразилии. Свое участие в торжествах уже подтвердили также президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что Москву также посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. В том числе, приглашения высланы президентам Вьетнама, Монголии и Лаоса.
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