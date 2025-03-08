Президент еще одной страны собрался приехать 9 мая в Москву

На парада Победы 9 мая в Москву приедет президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик. Об этом сообщил спикер парламента республики Ненад Стевандич, отметив, что также будет присутствовать на мероприятии. Он добавил, что сербы и русские связаны общей культурой, историей и борьбой против фашизма.
«Известно, что сербов и русских связывает многое. Нас объединяет панславянская идея, нас объединяет вера, а также еще одна важная вещь, которая особенно раздражает западные страны — наша антифашистская история. Именно поэтому мы гордимся тем, что я и президент Республики Сербской Милорад Додик будем 9 мая в Москве», — заявил Стевандич. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслала приглашение посетить парад Победы Милораду Додику. Российский лидер подчеркнул свою уверенность в том, что уважение к памяти о Великой Победе будет способствовать укреплению решимости двух стран в противостоянии любым проявлениям неонацизма и будет стимулировать развитие конструктивного сотрудничества между странами для поддержания мира и безопасности.
Словакия стала первой из европейских наций, выразившей свое намерение посетить парад Победы в Москве в 2025 году. Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что его визит в Россию в этот знаменательный день будет для него большой честью. Также о своем решении приехать в Москву 9 мая сообщил президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он поговорил с Путиным, отметив, что это была «очень хорошая беседа», касающаяся важных вопросов двустороннего сотрудничества.
В список стран, желающих принять участие в торжественных мероприятиях на Красной площади, также входят Израиль, Китай, Палестина и Бразилия. Пресс-служба президента Бразилии Лулы да Силвы сообщила, что он благодарен за приглашение от российского лидера. Глава Белоруссии Александр Лукашенко также выразил желание отметить День Победы в Москве. От Казахстана на параде будут присутствовать десантники, как подтвердило Минобороны страны, и президент Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, в Москву приедет премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включающие Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан, получили приглашения на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, на московский парад приглашены президент Вьетнама То Лам, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
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