В России придумали план по возобновлению отношений с США

Сенатор Джабаров: улучшение отношений России и США создаст более безопасный мир
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Отношения между Россией и США должны налаживаться, учитывая взаимные интересы, заявил Джабаров
Отношения между Россией и США должны налаживаться, учитывая взаимные интересы, заявил Джабаров Фото:

Если отношения между Россией и США улучшатся, это создаст спокойствие в мире. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что восстановление должно происходить без уступок со стороны Москвы.

«Было бы здорово, если бы наши отношения стали налаживаться. Но я уверен, что это не будет за счет каких-то уступок со стороны России», — передает слова Джабарова «Лента.ру». Сенатор также выразил уверенность в том, что нынешние проблемы, связанные с Европой и ее подготовкой к конфликтам с Россией, в конечном итоге разрешатся.

Джабаров добавил, что если у президента США Дональда Трампа есть желание наладить связи с Москвой, Россия будет этому способствовать. Ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил о переданном сигнале о восстановлении отношений между странами президенту РФ Владимиру Путину.

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Если отношения между Россией и США улучшатся, это создаст спокойствие в мире. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что восстановление должно происходить без уступок со стороны Москвы. «Было бы здорово, если бы наши отношения стали налаживаться. Но я уверен, что это не будет за счет каких-то уступок со стороны России», — передает слова Джабарова «Лента.ру». Сенатор также выразил уверенность в том, что нынешние проблемы, связанные с Европой и ее подготовкой к конфликтам с Россией, в конечном итоге разрешатся. Джабаров добавил, что если у президента США Дональда Трампа есть желание наладить связи с Москвой, Россия будет этому способствовать. Ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил о переданном сигнале о восстановлении отношений между странами президенту РФ Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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