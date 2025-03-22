Спецпосланник Белого дома передал Путину важный сигнал Трампа

Уиткофф: Трамп послал сигнал Путину о желании восстановить отношения
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Трамп выразил желание восстановить отношения с Путиным, заявил Уиткофф
Трамп выразил желание восстановить отношения с Путиным, заявил Уиткофф Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский лидер Дональд Трамп передал сигнал своему коллеге Владимиру Путину о намерении восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщил его спецпосланник Стив Уиткофф.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — ред.)», — сообщил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.

Он отметил, что именно с этим посланием он прибыл в Москву, чтобы передать его Путину. После передачи сообщения, по словам Уиткоффа, российский президент также продемонстрировал заинтересованность в возобновлении диалога с Соединенными Штатами.

Встреча Уиткоффа и Путина прошла 13 марта в Москве. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран.

Следующие переговоры между представителями стран пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Они также будут посвящены ситуации на Украине и черноморской инициативе. Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю.

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Американский лидер Дональд Трамп передал сигнал своему коллеге Владимиру Путину о намерении восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщил его спецпосланник Стив Уиткофф. «Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — ред.)», — сообщил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего. Он отметил, что именно с этим посланием он прибыл в Москву, чтобы передать его Путину. После передачи сообщения, по словам Уиткоффа, российский президент также продемонстрировал заинтересованность в возобновлении диалога с Соединенными Штатами. Встреча Уиткоффа и Путина прошла 13 марта в Москве. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран. Следующие переговоры между представителями стран пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Они также будут посвящены ситуации на Украине и черноморской инициативе. Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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