FT: политика Трампа положит конец доминированию доллара

Политика президента США Дональда Трампа может привести к потере долларом США своего статуса ведущей мировой валюты. Об этом пишет американский экономист Барри Эйхенгрин в своей статье для газеты Financial Times. Экономист утверждает, что действия американского лидера ослабляют традиционные основы, на которых держалось доминирование доллара.
«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — указывает Эйхенгрин в материале британской газеты. Он также отмечает, что президент США за короткое время смог «ослабить, а то и вовсе разрушить» международные отношения и принципы взаимности, на которых основывалось почти вековое господство доллара.
Экономист подчеркнул, что сомнения в экономической исключительности США усиливаются на фоне уменьшения доли страны в мировом экспорте. Он уточнил, что под сомнение долгосрочное господство американской валюты ставит и введение Трампом пошлин.
Кроме того, как указывает Эйхенгрин, политика американского лидера, направленная на подрыв независимости Федеральной резервной системы, может негативно сказаться на привлекательности доллара как средства сбережения и платежа. Также на валюту может повлиять ощущение стран-союзников, что США от них отвернулись, добавил он.
Ранее США развязали «тарифную войну». Глава США ввел торговые пошлин на большую часть товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая, что привело к ослаблению доллара как валюты.
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