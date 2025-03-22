FT: политика Трампа положит конец доминированию доллара

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Действия Трампа приведут к тому, что доллар может утратить роль ведущей мировой валюты, пишет FT
Действия Трампа приведут к тому, что доллар может утратить роль ведущей мировой валюты, пишет FT Фото:

Политика президента США Дональда Трампа может привести к потере долларом США своего статуса ведущей мировой валюты. Об этом пишет американский экономист Барри Эйхенгрин в своей статье для газеты Financial Times. Экономист утверждает, что действия американского лидера ослабляют традиционные основы, на которых держалось доминирование доллара.

«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — указывает Эйхенгрин в материале британской газеты. Он также отмечает, что президент США за короткое время смог «ослабить, а то и вовсе разрушить» международные отношения и принципы взаимности, на которых основывалось почти вековое господство доллара.

Экономист подчеркнул, что сомнения в экономической исключительности США усиливаются на фоне уменьшения доли страны в мировом экспорте. Он уточнил, что под сомнение долгосрочное господство американской валюты ставит и введение Трампом пошлин.

Кроме того, как указывает Эйхенгрин, политика американского лидера, направленная на подрыв независимости Федеральной резервной системы, может негативно сказаться на привлекательности доллара как средства сбережения и платежа. Также на валюту может повлиять ощущение стран-союзников, что США от них отвернулись, добавил он.

Ранее США развязали «тарифную войну». Глава США ввел торговые пошлин на большую часть товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая, что привело к ослаблению доллара как валюты.

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Политика президента США Дональда Трампа может привести к потере долларом США своего статуса ведущей мировой валюты. Об этом пишет американский экономист Барри Эйхенгрин в своей статье для газеты Financial Times. Экономист утверждает, что действия американского лидера ослабляют традиционные основы, на которых держалось доминирование доллара. «Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — указывает Эйхенгрин в материале британской газеты. Он также отмечает, что президент США за короткое время смог «ослабить, а то и вовсе разрушить» международные отношения и принципы взаимности, на которых основывалось почти вековое господство доллара. Экономист подчеркнул, что сомнения в экономической исключительности США усиливаются на фоне уменьшения доли страны в мировом экспорте. Он уточнил, что под сомнение долгосрочное господство американской валюты ставит и введение Трампом пошлин. Кроме того, как указывает Эйхенгрин, политика американского лидера, направленная на подрыв независимости Федеральной резервной системы, может негативно сказаться на привлекательности доллара как средства сбережения и платежа. Также на валюту может повлиять ощущение стран-союзников, что США от них отвернулись, добавил он. Ранее США развязали «тарифную войну». Глава США ввел торговые пошлин на большую часть товаров, импортируемых из Канады, Мексики и Китая, что привело к ослаблению доллара как валюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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