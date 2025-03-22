Бойцы 1009-го мотострелкового полка ВС России разработали и продемонстрировали новый метод борьбы с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), прячущимися в подвалах. Так например, для уничтожения подвала с украинскими военными в Волчанске Харьковской области ВС РФ использовали противотанковую мину.
На видео, предоставленном бойцами, демонстрируется использование противотанковой мины ТМ-62, модифицированной добавлением гранаты или тротила. «К ТМ-62 привязывается граната или тротил на шнуре. Боец подбегает к вражескому укрепу, забрасывает ее в цель и отбегает», — сообщил RT.
Ранее ВС РФ удалось почти полностью выдавить ВСУ из Курской области. Также Украинские военные терпят неудачи и на других участках фронта.
Некоторые бойцы ВСУ начали молить о мире с Россией. Украинские военные надеются на мир с РФ и нормализацию двусторонних отношений.
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