Экс-сотрудника советской внешней разведки назвали предателем и преступником

Бывший сотрудник советской внешней разведки Олег Гордиевский, был охарактеризован как предатель и преступник. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, комментируя сообщения о его смерти.
«Это был предатель и преступник», — сказали в пресс-бюро. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Гордиевский скончался в возрасте 86 лет. Он был одним из самых высокопоставленных офицеров КГБ, когда-либо бежавших в Великобританию. В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену. Его тело было найдено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.
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