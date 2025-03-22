Экс-сотрудника советской внешней разведки назвали предателем и преступником

СВР: бывший сотрудник советской разведки Гордиевский был предателем
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Перебежчика Гордиевского в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назвали предателем
Перебежчика Гордиевского в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ назвали предателем Фото:

Бывший сотрудник советской внешней разведки Олег Гордиевский, был охарактеризован как предатель и преступник. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, комментируя сообщения о его смерти.

«Это был предатель и преступник», — сказали в пресс-бюро. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Гордиевский скончался в возрасте 86 лет. Он был одним из самых высокопоставленных офицеров КГБ, когда-либо бежавших в Великобританию. В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену. Его тело было найдено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.

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Бывший сотрудник советской внешней разведки Олег Гордиевский, был охарактеризован как предатель и преступник. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, комментируя сообщения о его смерти. «Это был предатель и преступник», — сказали в пресс-бюро. Информацию об этом передает РИА «Новости». Гордиевский скончался в возрасте 86 лет. Он был одним из самых высокопоставленных офицеров КГБ, когда-либо бежавших в Великобританию. В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену. Его тело было найдено в доме в графстве Суррей, где он находился под охраной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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