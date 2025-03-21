21 марта 2025

В Челябинске резко рухнул спрос на ипотеку в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали меньше брать кредитов на жилье в новых домах
Челябинцы стали меньше брать кредитов на жилье в новых домах Фото:

В Челябинске спрос на покупку квартир в новых домах с использованием ипотечного кредита упал на 25% в первом квартале 2025 года. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Среди городов-миллионников сильнее всего относительно аналогичного периода 2024 года интерес к ипотеке на покупку первичного жилья в первом квартале снизился в Воронеже и Перми (-56% в каждом городе), Краснодаре (-49%), Екатеринбурге (-42%), Красноярске (-37%). В Челябинске падение составило 25%», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Решетниковой.

В среднем по России за указанный период спрос на ипотечные кредиты в сегменте новостроек упал на 24,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий спрос на новые квартиры снизился на 10-15%.

Как писало URA.RU, в «Яндекс Недвижимости» посчитали, каким будет ежемесячный платеж за квартиру для получателей семейной ипотеки в Челябинске. Так для родителей с одним ребенком он составит 30 тысяч рублей. Ранее стало известно, что семейную ипотеку под 6% на квартиры в домах возрастом до 20 лет можно будет оформить в 25 городах Челябинской области.

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В Челябинске спрос на покупку квартир в новых домах с использованием ипотечного кредита упал на 25% в первом квартале 2025 года. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Среди городов-миллионников сильнее всего относительно аналогичного периода 2024 года интерес к ипотеке на покупку первичного жилья в первом квартале снизился в Воронеже и Перми (-56% в каждом городе), Краснодаре (-49%), Екатеринбурге (-42%), Красноярске (-37%). В Челябинске падение составило 25%», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Решетниковой. В среднем по России за указанный период спрос на ипотечные кредиты в сегменте новостроек упал на 24,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий спрос на новые квартиры снизился на 10-15%. Как писало URA.RU, в «Яндекс Недвижимости» посчитали, каким будет ежемесячный платеж за квартиру для получателей семейной ипотеки в Челябинске. Так для родителей с одним ребенком он составит 30 тысяч рублей. Ранее стало известно, что семейную ипотеку под 6% на квартиры в домах возрастом до 20 лет можно будет оформить в 25 городах Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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