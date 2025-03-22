В результате операции «Поток» («Труба»), проведенной Вооруженными силами России (ВС РФ), подразделения ВСУ самовольно отступили из Курской области. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинского военнослужащего.
«Некоторые полевые командиры приказали своим подчиненным отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — говорится в материале The Wall Street Journal. Издание отмечает, что операция «Поток» вызвала панику среди украинских военных, что привело к неорганизованному отступлению.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации провели успешную контроперацию в Курской области, освободив Суджу и вытеснив ВСУ из региона. Достижение этого результат стало возможным благодаря реализации операции, которая получила наименование «Труба» или «Поток». В ходе нее российские бойцы смогли незаметно проникнуть в тыл врага, используя пустующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Эта маневренная тактика позволила переломить ситуацию на поле боя в Курской области в пользу российских войск.
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