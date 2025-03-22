У ВСУ возникла острая нехватка ATACMS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются американские ракеты ATACMS, переданные администрацией предыдущего американского лидера Джо Байдена, и США больше не смогут предоставить Киеву такие системы из-за проблем с производством. Об этом сообщает журналист Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.
«Вслух это не произносят, но очевидно, что [ракет ATACMS] у украинцев осталось до опасного мало», — говорится в публикации издания. Там же отмечается, что ситуация усугубляется тем, что США столкнулись с серьезными трудностями в каналах поставок, что влияет на всю систему оборонных поставок НАТО.
По данным National Interest, запасы НАТО истощены, и возможности быстро восполнить необходимый объем ракет ATACMS крайне ограничены. В отличие от российского военно-промышленного комплекса, западный испытывает затруднения с налаживанием выпуска ключевых военных систем для Украины. Это создает определенное неравенство в вооружениях на театре военных действий.
Ранее в США заговорили о том, что ВСУ использовали все поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным Associated Press, Вашингтон передал Киеву всего 40 таких ракет и последняя была запущена в конце января 2025 года.
На замену ATACMS США хотят отправить Украине дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут поразить цель на расстоянии до 150 км. Уточняется, что снаряды были модернизированы для более эффективной борьбы с российскими помехами.
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