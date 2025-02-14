Весеннее половодье в Пермском крае ожидается на неделю раньше нормы

В 2025 году в Пермском крае начало половодья ожидается на неделю раньше нормы. На юге края паводки начнутся в третьей декаде марта, а на севере — в третьей декаде апреля, сообщают в Минприроды Прикамья.
«Риски осложнения паводковкой обстановки в 2025 году выше, чем в прошлом году. Возникновение заторов льда этой весной вероятно на заторных участках рек Чусовая в районе поселков Верхнечусовские городки и Усьва в районе села Бобровка», — пишет РБК Пермь со ссылкой на ведомство.
Метеорологические условия в период активного таяния снега будут иметь значительное влияние на характер паводка в текущем году. Более точные прогнозы весеннего половодья в Пермском крае будут составлены в последней декаде марта с учетом снегозапасов и осадков, наблюдаемых в феврале и марте.
Ранее профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал URA.RU об опасности весеннего половодья в регионе. По его словам, условий для высокого половодья нет, однако приток в водохранилище ожидается выше, чем в последние два года.
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