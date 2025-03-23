Северное сияние озарило небо над городами «тюменской матрешки»
Ночью с 22 на 23 марта началась геомагнитная буря силой пять баллов по шкале Kp, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Несмотря на «оранжевый» уровень угрозы вспышечной активности Солнца, магнитная буря принесла и позитивные новости — например, красочное северное сияние над ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Жители Ямала даже шутят, что это природное явление — подарок ко Дню оленевода.
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