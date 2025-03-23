В небе над городами «тюменской матрешки» раскинулось красочное северное сияние. Фоторепортаж

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области смогут увидеть красочное северное сияние
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Северное сияние озарило небо над городами «тюменской матрешки»
Северное сияние озарило небо над городами «тюменской матрешки» Фото:

Ночью с 22 на 23 марта началась геомагнитная буря силой пять баллов по шкале Kp, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Несмотря на «оранжевый» уровень угрозы вспышечной активности Солнца, магнитная буря принесла и позитивные новости — например, красочное северное сияние над ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Жители Ямала даже шутят, что это природное явление — подарок ко Дню оленевода.

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Ночью с 22 на 23 марта началась геомагнитная буря силой пять баллов по шкале Kp, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Несмотря на «оранжевый» уровень угрозы вспышечной активности Солнца, магнитная буря принесла и позитивные новости — например, красочное северное сияние над ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Жители Ямала даже шутят, что это природное явление — подарок ко Дню оленевода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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