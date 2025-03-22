Тюменцы массово сообщают о серьезных ДТП на дорогах города. При этом они отмечают, что многие из аварий происходят на одних и тех же местах.
«На этом же участке уже вечером произошло еще несколько аварий. На Объездной по Федюнинского, в районе „Ориона“, случилось два ДТП, в районе Острова — три ДТП, а в районе кольца — еще одно ДТП с участием четырех автомобилей. Везде работают сотрудники», — написал местный житель в telegram-канале «Тюмень №1».
Так он отреагировал на пост о том, что автомобиль ВАЗ 2114 «разорвало на металлолом» на тюменской Объездной. Состояние водителя пока неизвестно. URA.RU направило запрос Госавтооинспекцию Тюменской области. Ответ ожидается.
Также сегодня днем произошло еще несколько серьезных ДТП. Так на железнодорожном переезде в районе Заслонова, 37 столкнулись поезд и автомобиль «Хендэ». Машина не успела затормозить из-за скользкой дороги. Помимо этого, в Тобольске 16-летний подросток без прав врезался в столб на улице Алябьева. В результате происшествия пострадали три пассажирки, среди которых один ребенок. А еще ранее — 21 марта — на Московском тракте случился инцидент с рухнувшими на проезжую часть столбами. Причиной падения тогда назвали сильный ветер.
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