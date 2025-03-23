Российский штурмовик в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ

Министерство обороны России сообщает о успешной операции военнослужащего из штурмовой группы 58-й армии группировки «Днепр», проходившей в Запорожской области. Севернее от населенного пункта Работино солдат с позывным «Препод» самостоятельно уничтожил два укрепленных пункта ВСУ, применив противотанковые мины.
«Рано утром „Препод“, взяв две противотанковые мины, антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя до опорного пункта ВСУ, он незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину», — сообщили в Минобороны.
Благодаря этому действию, гвардейский мотострелковый полк смог осуществить захват и очистку опорного пункта ВСУ, что способствовало продолжению операции по вытеснению противника в направлении Орехова. В ведомстве высоко оценили героизм и решимость военнослужащего, что принесло значительные тактические преимущества.
Ранее, на Ореховском направлении ВСУ предприняли попытку ликвидировать своего сослуживца, попавшего в плен, однако российский боец закрыл собой пленного украинского боевика от удара беспилотника. Об этом героическом поступке сообщали военкоры. Они отметили, что российскому бойцу чудом удалось выжить. Установленный на дроне заряд не сдетонировал и никто не пострадал.
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