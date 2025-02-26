Боец армии России закрыл собой пленного боевика ВСУ от удара дрона

В Запорожской области ВСУ предприняли попытку ликвидировать своего сослуживца, попавшего в плен, однако российский боец закрыл собой пленного украинского боевика от удара беспилотника. Об этом героическом поступке сообщают военкоры.
«Солдаты группировки „Днепр“ захватили украинского солдата на Ореховском направлении. В момент, когда два российских военнослужащих этапировали пленного к своим позициям, оператор ВСУ запустил дрон-камикадзе в их сторону. Когда беспилотник подлетел к ним, находившийся рядом российский боец прикрыл пленного своим телом», — рассказали военкоры в telegram-канале десантников «Крылатые».
Отмечается, что российскому бойцу чудом удалось выжить. Установленный на дроне заряд не сдетонировал и никто не пострадал.
Ранее боец с позывным Чеуж рассказал о захвате в плен семерых украинских бойцов в Курахово. Проведённая проверка показала их многолетний боевой опыт. Боевиков ВСУ обнаружили их в подвале частного дома и предложили сложить оружие. Те согласились, при этом умоляя сохранить им жизнь, пишет телеканал «Царьград».
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