26 февраля 2025

Боец армии России закрыл собой пленного боевика ВСУ от удара дрона

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Российскому бойцу чудом удалось пережить атаку беспилотника
Российскому бойцу чудом удалось пережить атаку беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области ВСУ предприняли попытку ликвидировать своего сослуживца, попавшего в плен, однако российский боец закрыл собой пленного украинского боевика от удара беспилотника. Об этом героическом поступке сообщают военкоры. 

«Солдаты группировки „Днепр“ захватили украинского солдата на Ореховском направлении. В момент, когда два российских военнослужащих этапировали пленного к своим позициям, оператор ВСУ запустил дрон-камикадзе в их сторону. Когда беспилотник подлетел к ним, находившийся рядом российский боец прикрыл пленного своим телом», — рассказали военкоры в telegram-канале десантников «Крылатые».

Отмечается, что российскому бойцу чудом удалось выжить. Установленный на дроне заряд не сдетонировал и никто не пострадал.

Ранее боец с позывным Чеуж рассказал о захвате в плен семерых украинских бойцов в Курахово. Проведённая проверка показала их многолетний боевой опыт. Боевиков ВСУ обнаружили их в подвале частного дома и предложили сложить оружие. Те согласились, при этом умоляя сохранить им жизнь, пишет телеканал «Царьград».

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В Запорожской области ВСУ предприняли попытку ликвидировать своего сослуживца, попавшего в плен, однако российский боец закрыл собой пленного украинского боевика от удара беспилотника. Об этом героическом поступке сообщают военкоры.  «Солдаты группировки „Днепр“ захватили украинского солдата на Ореховском направлении. В момент, когда два российских военнослужащих этапировали пленного к своим позициям, оператор ВСУ запустил дрон-камикадзе в их сторону. Когда беспилотник подлетел к ним, находившийся рядом российский боец прикрыл пленного своим телом», — рассказали военкоры в telegram-канале десантников «Крылатые». Отмечается, что российскому бойцу чудом удалось выжить. Установленный на дроне заряд не сдетонировал и никто не пострадал. Ранее боец с позывным Чеуж рассказал о захвате в плен семерых украинских бойцов в Курахово. Проведённая проверка показала их многолетний боевой опыт. Боевиков ВСУ обнаружили их в подвале частного дома и предложили сложить оружие. Те согласились, при этом умоляя сохранить им жизнь, пишет телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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