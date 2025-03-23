Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по подразделению спецназа ВСУ. Также военные атаковали территорию, где располагались украинские военные и их производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Бровары — четыре попадания. Одно в пункт временной дислокации со свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно — в небольшой цех, где собирали БПЛА», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел готов отправить на Украину военных в составе миротворческого контингента. Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если соберется «сильная группа стран ЕС». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия против иностранных «миротворцев» на Украине и не видит в этом вопросе путей для компромисса.
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