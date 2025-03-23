Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище

Похороны актрисы и народной артистки России Ларисы Голубкиной пройдут на Троекуровском кладбище 25 марта. Об этом сообщила российская актриса Мария Миронова.
«Народная артистка РФ Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище 25 марта», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Мироновой.
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская рассказала, что церемония прощания с Ларисой Голубкиной состоится в ЦАТРА. Авимская также назвала дату прощания с актрисой — 25 марта.
Советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86 году жизни. Она прославилась благодаря своим выдающимся ролям в кинолентах «Гусарская баллада» и «Освобождение». Голубкина умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, из-за которого остановилось ее сердце.
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