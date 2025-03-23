Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище

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Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище Фото:

Похороны актрисы и народной артистки России Ларисы Голубкиной пройдут на Троекуровском кладбище 25 марта. Об этом сообщила российская актриса Мария Миронова.

«Народная артистка РФ Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище 25 марта», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Мироновой.

Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская рассказала, что церемония прощания с Ларисой Голубкиной состоится в ЦАТРА. Авимская также назвала дату прощания с актрисой — 25 марта.

Советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86 году жизни. Она прославилась благодаря своим выдающимся ролям в кинолентах «Гусарская баллада» и «Освобождение». Голубкина умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, из-за которого остановилось ее сердце.

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Похороны актрисы и народной артистки России Ларисы Голубкиной пройдут на Троекуровском кладбище 25 марта. Об этом сообщила российская актриса Мария Миронова. «Народная артистка РФ Лариса Голубкина будет похоронена на Троекуровском кладбище 25 марта», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Мироновой. Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская рассказала, что церемония прощания с Ларисой Голубкиной состоится в ЦАТРА. Авимская также назвала дату прощания с актрисой — 25 марта. Советская и российская актриса, певица и телеведущая Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86 году жизни. Она прославилась благодаря своим выдающимся ролям в кинолентах «Гусарская баллада» и «Освобождение». Голубкина умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, из-за которого остановилось ее сердце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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