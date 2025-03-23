«Балл — высокая оценка»: Соседов отверг обвинения в ненависти к Челобанову на «Суперстаре»

Полуфинал «Суперстара» оказался жарким. Критика Сергея Соседова внезапно обвинили в том, что он якобы намеренно занижает оценки Сергею Челобанову. В беседе с корреспондентами URA.RU Соседов впервые прокомментировал скандальную ситуацию. Критик заявил: предвзятого отношения к Челобанову у него нет.
«Почему я „топлю“ Челобанова? — удивился Соседов. — Он идет в лидерах. Тут история такая: поставишь высокий балл, значит, любишь, поставишь ниже — не любишь. Меньше одного балла я Челобанову не ставил. Это же не „пшик“ (0 баллов — авт.). „Пшики“ у нас получала Корнелия Манго. Рита Суханкина — уж такая артистка, такая вокалиста — тоже».
После номера одного из фаворитов проекта Наташа Королева заявила критику: «У меня такое ощущение, что второй крутой номер ты берешь и специально занижаешь!». Королеву поддержал Вадим Такменев, а также Лера Кудрявцева, которая с первого выпуска не скрывала своих симпатий к Челобанову.
«Ты реально прикапываешься, — заявила Лера. — Это заметили очень многие люди!»
Соседов говорит: зрители, в отличие от Королевой и Кудрявцевой, считают, что он, наоборот, завышает Челобанову оценки.
«После первых двух выпусков в мое сообщество пришли письма, в них люди пишут, что прослеживается явная симпатия Соседова к Челобанову, — объясняет Сергей. — Писали: „Он тянет Челобанова, а вот Корнелия Манго, голосистая, после ее номера с барабанами получила меньше!“.
Там, кстати, мнения разделились: кто-то за Челобанова, кто-то — против. Одни восхищены им, другие пишут, что он — на любителя, третьи считают, что он вообще не певец. Я разве низкие оценки ему ставил? Он с «семерками» и «восьмерками» уходил. Один балл — это высокая оценка!»
Свое мнение критик подтвердил комплиментами в адрес бывшего фаворита Пугачевой. По словам Сергея, подобных Челобанову артистов нет даже в мировом шоу-бизнесе.
«Безусловно, Сергей — сильная личность, мощный музыкант, уникальный совершенно, — продолжает Соседов. — Его ни с кем нельзя сравнить: он ни на кого не похож даже в мировом шоу-бизнесе. Я ни с кем не могу его сравнить. В нем глубина, в нем намешано много интересных вещей».
По мнению Соседова, доказательством тому является образ жизни артиста. Такой личности, как Челобанову, трудно не пересекать грани, но это не означает, что все номера будут получаться у него идеально.
«Челобанов — личность необычная, — уверяет Соседов. — Может, и образ жизни у него был такой, что ему трудно оставаться в рамках дозволенного. Такие люди хотят выйти за физическую грань. Им нужны какие-то выходы. Такая вот натура, метущаяся. Это природа! Он так создан: вот это восхищает в нем. А номера бывают разные».
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