Музыкальный критик Сергей Соседов уже на протяжении пяти сезонов оценивает звезд «Суперстара». Его называют одним из самых строгих членов жюри. Своего мнения он никогда не скрывает, за что на него порой даже обижаются участники. Об этом, а также конфликте Кати Лель с Лерой Кудрявцевой, судьбе Наташи Королевой после возвращения в проект Лолиты и нынешних фаворитах юбилейного сезона, Соседов рассказал в интервью URA.RU.
Сергей, как вам юбилейный сезон «Суперстара»: сильнее или слабее он оказался предыдущих?
Нынешний сезон получается хороший. Я никогда не оцениваю в таких категориях: слабее или сильнее предыдущих. Мне кажется, что у нас все сезоны равнозначные. Мне особенно запомнился третий сезон — он оказался женским. Тогда выиграла Ольга Зарубина, а в финал вышли Рокси Бабаян и Алена Иванцова.
Из мужиков дошел только Жан Милимеров. А потом у нас был четвертый сезон: он оказался мужским. В финале — сразу четыре певца: Леша Глызин, Феликс Царикати, Игорь Наджиев и Кай Метов. В пятерке была еще Настя Макаревич, но она выбыла. Кто-то писал: «Насте повезло, она в пятерке лучших — единственная девушка. Ее оставят в финале непременно». А не так все оказалась. Она выбыла, и не попала в финал. На «Суперстаре» всегда много неожиданного.
Нынешний сезон смешанный: до полуфинала дошли 3 женщины и 2 мужчин..
Да, сейчас 50 на 50. Хотя крен все же больше в женскую сторону. Женщины в этом сезоне более яркие. Но в целом я считаю, что все сезоны равнозначные. Просто есть более сильные артисты — даже не потому, как их карьера определила. А именно сильные в нашем проекте. Иногда артист, может, и мало песен спел, и не слишком известен публике, а он выходит и пробивается высоко. Как это с Аленой Иванцовой было. Она попала в финал, хотя никто этого изначально не ожидал. Ира Салтыкова не попала, Катя Лель не попала, а Алена — попала. Или Слава Малежик — корифей, кумир. Он выбыл, а Алена прошла. Именно в проекте люди раскрываются. Бывает, что ждешь от одного певца, а он вдруг проседает. Мы не думали, что Слава Малежик уйдет быстро. Он хорошо выступал, но в одном ключе.
А Михаил Муромов в этом сезоне почему так рано ушел?
Он выступил, как выступил. Ему тяжело было: это все видели. Все эти шоу уже ему трудно даются. Он старался, как мог, из последних сил, как говорится. И мы Мишу тянули, видя его старания. Ставили очень высокие баллы. По большому счету его нужно было оценивать ниже. Но, учитывая старания и возраст, мы ставили чуть выше оценки, чем он заслуживал.
Вы общаетесь с участниками после съемок?
Общаемся, но мало. Времени у нас нет. До съемок все заняты: репетиции, грим. Мы едва успеваем: думаем, как бы успеть. После записи общаемся, но и то недолго. Мгновения какие-то.
Никто из артистов не пытался Вас подкупить?
Нет, этого на проекте нет вообще. Такого в принципе вообще нет. Это люди придумывают, домысливают. Артисты же приходят на шоу. Они знают, что это — шоу, игра.
А с членами жюри как?
Так же все хорошо и легко. Мы общаемся прекрасно.
В первых сезонах рядом с вами сидела Маша Распутина, потом ее сменила Наташа Королева. С кем из них комфортнее?
Замечательно было и Машей, и с Наташей. Они обе веселые. Мне, кстати, больше нравится, когда члены жюри постоянные и не меняются из программы в программу. В этом сезоне они менялись: это тоже неплохо, я же всех их знаю давно. Но, когда один раз человек приходит, контакт короткий возникает. Потом думаешь: «Как же жалко, что он ушел!».
В этом сезоне Лолиту в роли ведущей заменила Наташа Королева. Скучаете без Лолы?
Я считаю, что Лолита должна быть ведущей. Она сильнее, конечно, ярче, энергичнее, мощнее, остроумнее. Наташа только входит в роль ведущей. Конечно, ей тяжело. Но она старается изо всех сил. Конечно, ей тяжело тягаться с Лолитой. Это очевидно, но, повторюсь, Наташа старается.
Это правда, что Лолита вернется в «Суперстар» в новом сезоне?
Да, она будет. Мы надеемся во всяком случае. Лолиту никто не сможет заменить. Лола — уникальная ведущая.
А что будет с Наташей?
Наташа вернется в жюри. Как член жюри она гораздо интереснее смотрится. Наташа всегда очень яркие давала комментарии, как артистка. Жюри ей больше подходит.
Сергей, в этом сезоне лидирует Азиза — она опережает второго участника на несколько баллов. Многие ее называют вашей фавориткой: вы каждую программу осыпаете ее комплиментами, что из ваших уст можно услышать крайне редко!
Всем было сразу понятно, что Азиза — в форме. Она выступает отлично. Лично мне было неудивительно, что она лидирует. Азиза работает очень ярко и интересно. Все время привносит в, казалось бы, уже запетые песни что-то свое…Великолепно!
Кто из участников вам еще нравится?
Интересные номера были у Сережи Минаева. Ксения Георгиади неожиданно раскрылась тоже. Мы знали, что она — шикарная певица. Но было неожиданно, что она так мощно и энергично будет работать. Челобанов в очень хорошей форме.
Сергей, Вы не устали еще от «Суперстара»?
Нет. Это «моя вода», как я называю. На «Суперстаре» я нахожусь в своей тарелке. Могу разобрать каждый номер по деталям: и выбор композиции, и вокал, и образ, и донесение смысла, и постановка… Я могу разобрать по частям.
Некоторые артисты на Вас обижаются и даже потом высказывают свои претензии публично. Вы не обижаетесь?
Они таким образом показывают себя. Им же тоже хочется выделиться, что-то такое сказать, как-то себя проявить. Конечно, они бывают недовольны какими-то баллами, которые я ставлю. Хотя в основном мы всем ставим хорошие баллы. Недавно была программа: у всех были высшие баллы. Только один человек — Сережа Минаев — получил семь баллов. Это что, строгое жюри? Да простите! По моему мнению, жюри должно оценивать участников гораздо строже. А мы щадящие. Когда я слышу, что кого-то засудили, мне становится смешно. У нас очень высокие оценки.
Но все же, почему, например, Алексей Гоман Вас критикует?
Откуда я знаю? Спросите у него! А почему Катя Лель на Леру налетела? Она рассказывала, как они дружат, что ночами по два часа разговаривают. Лера ей потом один балл поставила, и Катя на нее наехала. Лера так расстроилась, даже съемку из-за этого задержали. А я ведь с Гоманом по два часа не общаюсь, я даже номера телефона его не знаю (смеется).
Лель помирилась потом с Кудрявцевой?
Да, все нормально, все помирились. Это вспышки состояния, настроения.
Вы сами смотрите «Суперстар»?
Я не все видел программы. Шоу идет в субботу, а я в это время бывают в театрах. Сейчас, например, ходил в Большой театр. Но, если нахожусь дома, то, конечно, смотрю.
Кого бы из артистов Вы хотели увидеть еще на проекте?
Нам всем на проекте хотелось бы увидеть Ирину Отиеву. Ее много раз уже звали, звонили ей. Но она не хочет.
А почему?
Не знаю. Вадим Такменев к ней обращался лично. Очень хотели, чтобы она участвовала. Я тоже ее хочу видеть, но, вот, нет. Не хочет она. Еще Аниту Цой можно: она бы подошла запросто. Если подумать, то есть артисты, кого можно позвать.
То есть «Суперстар» будет продолжаться еще долго?
Безусловно, шоу не закончится. Можно найти еще много артистов. Катю Семенову лично я хотел бы увидеть. Катюши у нас еще не было. Катю Шаврину я бы позвал.
Сергей, напоследок не могу не спросить. Какой прогноз на финал? Как думаете, кто победит?
Уже видно, кто выбился в лидеры. Там же все очевидно: у нас не так много участников. Но с другой стороны, осталось два выпуска. И за это время еще многое может произойти. «Суперстар» всегда славился неожиданностью. Я думаю, что и на этот раз нас участники удивят в финале.
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