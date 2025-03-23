Президент России Владимир Путин не пошел на уступки по важным вопросам в ходе переговоров по Украине, сохранив твердую позицию Кремля. Об этом сообщила британская газета Times.
«Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и ее западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе», — говорится в статье издания. Автор материала Марк Урбан отметил, что у Москвы есть свои причины для изменения подхода к переговорам.
В то же время издание напомнило о позиции главы Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев не признает суверенитет России над новыми регионами. Хотя он и признал невозможность их возвращения военным путем.
Исторически продолжительный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, этот диалог стал рекордным по длительности среди всех разговоров между руководителями двух государств. В ходе беседы были затронуты важные аспекты подготовки к предстоящей встрече обоих президентов, что является значимым этапом на пути к улучшению российско-американских отношений.
В рамках диалога президент Путин выразил готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами по вопросу поиска решений для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что любое решение должно быть комплексным, устойчивым и рассчитанным на долгосрочную перспективу. Отдельно Владимир Путин обратил внимание на предложенную президентом Трампом идею о 30-дневном перемирии, указав на опасения по поводу нежелания киевского режима соблюдать договоренности, что уже не раз приводило к срыву ранее достигнутых соглашений, передает Pravda.ru.
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