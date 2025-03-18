Путин и Трамп поставили точку в 30-дневном перемирии

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп нашли компромиссное решение по Украине. В телефонном разговоре 18 марта оба лидера подчеркнули, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Как объяснили эксперты URA.RU, завершение прокси-войны США против России позволит сфокусироваться на других глобальных проблемах, которых за время противостояния двух сверхдержав накопилось немало. По словам собеседников агентства, беседа определила вектор развития отношений между странами и стала подготовкой к личной встрече лидеров.
Крупнейшие мировые СМИ в режиме реального времени следили за беседой двух лидеров, которая началась около 17:00 мск и продолжалась, по разным данным, от 1,5 до 2,5 часов. Первые официальные подробности раскрыла российская сторона. В отличие от прошлого разговора, информация поступила не лично от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а появилась на сайте Кремля.
“Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь”, — говорится в публикации.
В ходе разговора президент России заявил о готовности к совместной с США тщательной проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое «должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер». Говоря об инициативе Трампа ввести 30-дневное перемирие, Путин обозначил риски, «связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности». Ключевым условием не разрастания конфликта российский лидер назвал «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».
“В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду”, — отмечается в сообщении.
Путин сообщил Трампу, что 19 марта между российской и украинской сторонами пройдет обмен пленными — 175 на 175 человек. В качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных.
В Кремле рассказали, что Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Лидеры условились контактировать по всем обозначенным вопросам.
Спустя несколько минут разговор прокомментировали в Белом доме. Американская сторона выразила уверенность, что будущее отношений России и США включает в себя «огромные экономические сделки» и геополитическую стабильность. В Вашингтоне сообщили, что Путин и Трамп рассматривают Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов.
“Трамп и Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились. что этот конфликт должен закончиться прочным миром”, — уточнили в Белом доме.
США и Россия стремятся как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, именно поэтому контакты между странами, в том числе и на самом высоком уровне, стали такими частыми, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Собеседник URA.RU напомнил, что прошлый разговор лидеров прошел чуть больше месяца назад — 12 февраля. В том же месяце в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, между сторонами поддерживаются телефонные контакты на разных уровнях, 13 марта в Москву прилетал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, с которым Путин провел закрытую встречу в Кремле.
“Это указывает на реальное желание Трампа выйти из украинского конфликта. Конкретно условия этого выхода и обсуждались во время разговора лидеров. До этого Путин передал через Уиткоффа контрпредложения Трампу по теме 30-дневного перемирия, потом президент России обозначил нюансы, которые тоже требовали обмена мнениями”, — объяснил Блохин.
По его словам, сегодняшний разговор Путина и Трампа стал промежуточным, но «определяет траекторию развития российско-американских отношений». Вполне вероятно, что следующим этапом нормализации отношений между Россией и США станет личная встреча президентов, добавил американист.
В Вашингтоне понимают, что конфликт развивается не в пользу Украины, поэтому хотят добиться прекращения огня или даже более широкой сделки, добавила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. «Количество карт у Зеленского будет стремительно сокращаться по мере развития российского наступления, после потери украинцами последних позиций в Курской области. В Белом доме видят динамику конфликта, заявления американских официальных лиц это подтверждает», — пояснила собеседница URA.RU.
Приход Трампа к власти ознаменовал начало нормализации российско-американских отношений, добавила Богуславская. Она напомнила, что Россия и США не вели полноценных контактов с 2022 года, лишь после возвращения республиканца в Белый дом страны начали восстанавливать диалог в интенсивном темпе.
От отношений двух ядерных сверхдержав, сыгравших ключевую роль во Второй мировой войне, с общим населением около полумиллиарда человек, огромным значением в глобальной политике и мировой экономике зависит не только ситуация на Украине, но и другие не менее важные вопросы, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Различные мировые проблемы не ждут, пока Россия и США полностью восстановят дипломатические отношения, — заявил политолог. —
Есть вопрос иранской ядерной программы, война между палестинцами и израильтянами, которая лишь разгорается, никуда не пропала проблема транснационального терроризма. Все это должно решаться при участии Москвы и Вашингтона, этими темами занимаются президенты”.
Учитывая необходимость решить накопившиеся глобальные проблемы, Трамп хочет прекратить прокси-войну против России, продолжил Марков. По его словам, Москва и Вашингтон согласовывают детали «компромиссного решения» конфликта на Украине.
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