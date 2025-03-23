Шаг к личной встрече: в Кремле раскрыли подробности самого долгого разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор, который состоялся 18 марта между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, стал самым продолжительным в истории общения лидеров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Разговор ознаменовал новый этап в подготовке к личной встрече глав государств, став важным шагом к нормализации российско-американских отношений. Главные заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Продолжительность разговора Путина и Трампа
По словам Пескова, телефонный контакт начался около 17:00 по московскому времени и завершился спустя 2 часа 28 минут. Учитывая технические аспекты — тестирование связи и работу переводчиков, которые передавали слова президентов в обе стороны, — реальная продолжительность диалога составила порядка двух часов чистого времени. Это делает его одним из самых долгих телефонных разговоров между лидерами России и США за всю историю.
Атмосфера диалога
«Атмосфера была абсолютно откровенной, конструктивной и рабочей», — подчеркнул Песков. Он отметил, что оба лидера беседовали наедине, без участия помощников, что подчеркивает значимость и личный характер обсуждения. В Кремле уточнили, что тон беседы был доброжелательным с обеих сторон, а президенты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Почему телефон, а не видеосвязь
На вопрос журналистов, почему для общения была выбрана традиционная телефонная связь, а не видеомост, Песков ответил, что это личное решение двух президентов. «Если кто-то из них выступит с предложением провести видеоконференцию, это может быть организовано моментально. У нас есть защищенная, зашифрованная линия видеосвязи, которая позволяет обсуждать самые важные темы», — пояснил он. Тем не менее, на этот раз Путин и Трамп предпочли классический формат.
Шаг к личной встрече
Главным итогом разговора стало подтверждение намерения лидеров организовать личную встречу. Как отметил Песков, это был «очередной шаг к подготовке такой встречи». Уже в понедельник российские переговорщики отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать проработку деталей будущего саммита. «Встреча должна быть тщательно подготовлена. Сначала необходимо провести сложные технические консультации», — добавил представитель Кремля.
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