Возбуждено уголовное дело после удара ВСУ по машине главы района Курской области

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СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ
СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара дрона ВСУ по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сообщила Светлана Петренко, ее слова приводит официальный telegram-канал СК. Сотрудники ведомства планирует установить и привлечь к ответственности всех причастных к данной атаке представителей украинской армии.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по автомобилю Волобуева, когда тот доставлял хлеб местным жителям, отказавшимся от эвакуации. В результате атаки транспорт был сильно поврежден, а самого районного главу доставили в больницу с контузией.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара дрона ВСУ по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сообщила Светлана Петренко, ее слова приводит официальный telegram-канал СК. Сотрудники ведомства планирует установить и привлечь к ответственности всех причастных к данной атаке представителей украинской армии. Ранее стало известно, что ВСУ ударили по автомобилю Волобуева, когда тот доставлял хлеб местным жителям, отказавшимся от эвакуации. В результате атаки транспорт был сильно поврежден, а самого районного главу доставили в больницу с контузией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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