Возбуждено уголовное дело после удара ВСУ по машине главы района Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара дрона ВСУ по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сообщила Светлана Петренко, ее слова приводит официальный telegram-канал СК. Сотрудники ведомства планирует установить и привлечь к ответственности всех причастных к данной атаке представителей украинской армии.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили по автомобилю Волобуева, когда тот доставлял хлеб местным жителям, отказавшимся от эвакуации. В результате атаки транспорт был сильно поврежден, а самого районного главу доставили в больницу с контузией.
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