В ходе недавнего наступления российских войск в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 3,7 тысячи военнослужащих. Кроме живой силы, Киев лишился значительного количества военной техники, пишут СМИ.
«За две недели украинская сторона потеряла более 3,7 тысячи военных. Кроме этого, 14 танков, 25 боевых машин пехоты и 30 бронетранспортеров. Было уничтожено 69 боевых бронированных машин, 169 автомобилей, 50 артиллерийских орудий и 29 минометов», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Минбороны РФ.
Также в рамках наступления были уничтожены две станции контрбатарейной борьбы. Ликвидировано 53 пункта управления беспилотниками, две самоходные артиллерийские установки Paladin и установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Как сообщало URA.RU ранее, украинцы требуют от власти объяснить провал ВСУ в Курской области. Такую информацию агентству Reuters озвучил один из украинских военных.
Операцию в Курской области российские войска провели 8 марта. Бойцы внедрились в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. Украинские подразделения самовольно отступили с территории РФ, на которой находились с августа 2024 года.
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