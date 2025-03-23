Российские бойцы захватили и доставили с поля боя очередные военные трофеи, поставляемые на Украину с 2014 года, среди которых оказался новейший турецкий броневик последней модификации. Об этом сообщает Минобороны России в официальном telegram-канале.
«Образцы трофейной техники доставлены в расположение Тульского гвардейского соединения ВДВ из приграничных районов Курской области. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинский БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21»Град», американскую БМП М2 «Bradley» и турецкий бронеавтомобиль «Kirpi» — сообщило Минобороны РФ.
Техника без существенных повреждений оказалась в руках российских десантников с почти полным боекомплектом. Сварщикам удалось заварить пробитый корпус, в машине заменили двигатель, и теперь она снова на ходу.
Российские военные неоднократно захватывали трофейную военную технику, поставляемую Украине западными союзниками. Ранее сообщалось о захвате 14 единиц западной техники на южно-донецком направлении, включая американские и европейские бронетранспортеры.
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