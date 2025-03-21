ВСУ оставили российским бойцам прощальный подарок в зоне СВО

Солдаты РФ на южно-донецком направлении эвакуировали 14 единиц техники ВСУ
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Российские солдаты эвакуировали около 14 единиц военной техники ВСУ на южно-донецком направлении
Российские солдаты эвакуировали около 14 единиц военной техники ВСУ на южно-донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады на южно-донецком направлении забрали более 14 единиц трофейной западной техники, которую оставили бойцы ВСУ. Об этом журналистам рассказал командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик».

«С южно-донецкого направления эвакуируем технику, такую как MaxxPro, М113, БТРы французские, в данный момент Renault, Баги Мангустин, британская FV103. <...>  Всего 14 единиц», — отметил «Механик» в беседе с РИА Новости.  Командир уточнил, что эвакуация проводилась ежедневно, при этом выбиралось такое время, чтобы противник не мог этому помешать. В этом хорошо помогала разведка при помощи беспилотников.

Сама иностранная техника, которую бойцы ВС РФ забирают себе, имеет ряд особенностей, не позволяющих использовать ее в полной мере. В частности, такую тяжелую бронированную технику сложно ремонтировать в полевых условиях, признался «Механик».

Недавно в Курской области бойцы ВС РФ также смогли захватить уникальные немецкие БТР Bergepanzer 2. Их тираж составляет по миру менее 1000 единиц. Об этом писали военкоры. 

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Российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады на южно-донецком направлении забрали более 14 единиц трофейной западной техники, которую оставили бойцы ВСУ. Об этом журналистам рассказал командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик». «С южно-донецкого направления эвакуируем технику, такую как MaxxPro, М113, БТРы французские, в данный момент Renault, Баги Мангустин, британская FV103. <...>  Всего 14 единиц», — отметил «Механик» в беседе с РИА Новости.  Командир уточнил, что эвакуация проводилась ежедневно, при этом выбиралось такое время, чтобы противник не мог этому помешать. В этом хорошо помогала разведка при помощи беспилотников. Сама иностранная техника, которую бойцы ВС РФ забирают себе, имеет ряд особенностей, не позволяющих использовать ее в полной мере. В частности, такую тяжелую бронированную технику сложно ремонтировать в полевых условиях, признался «Механик». Недавно в Курской области бойцы ВС РФ также смогли захватить уникальные немецкие БТР Bergepanzer 2. Их тираж составляет по миру менее 1000 единиц. Об этом писали военкоры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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