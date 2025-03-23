WP: в Европе опасаются, что США отрежет их от оружия

WP: европейцы опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политики опасаются, что США прекратят обслуживание своих вооружений в ЕС
Политики опасаются, что США прекратят обслуживание своих вооружений в ЕС Фото:

Европейские политики выражают опасения относительно прекращения обслуживания американских вооружений в Европе. Это связывают с политической линией президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам в рамках НАТО.

«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку и все самолеты упали бы с неба. Однако есть проблема зависимости», — отметил европейский чиновник в интервью американской газете Washington Post.

Отмечается, что согласно правилам, использование и обслуживание определенных военных систем должно осуществляться исключительно гражданами США. Это вызывает дополнительные беспокойства среди европейских политиков, поскольку ограничения могут коснуться и европейского вооружения, произведенного с использованием американских компонентов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европе нужен конфликт на Украине, чтобы сохранить личную власть. Володин также указал на то, что если республиканцы захотят удержать власть в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть их партнерами из-за резко противоположных взглядов по ключевым вопросам. Подобное указывает на «мрачные перспективы для европейских политиков».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские политики выражают опасения относительно прекращения обслуживания американских вооружений в Европе. Это связывают с политической линией президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам в рамках НАТО. «Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку и все самолеты упали бы с неба. Однако есть проблема зависимости», — отметил европейский чиновник в интервью американской газете Washington Post. Отмечается, что согласно правилам, использование и обслуживание определенных военных систем должно осуществляться исключительно гражданами США. Это вызывает дополнительные беспокойства среди европейских политиков, поскольку ограничения могут коснуться и европейского вооружения, произведенного с использованием американских компонентов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европе нужен конфликт на Украине, чтобы сохранить личную власть. Володин также указал на то, что если республиканцы захотят удержать власть в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть их партнерами из-за резко противоположных взглядов по ключевым вопросам. Подобное указывает на «мрачные перспективы для европейских политиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...