Европейские политики выражают опасения относительно прекращения обслуживания американских вооружений в Европе. Это связывают с политической линией президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам в рамках НАТО.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку и все самолеты упали бы с неба. Однако есть проблема зависимости», — отметил европейский чиновник в интервью американской газете Washington Post.
Отмечается, что согласно правилам, использование и обслуживание определенных военных систем должно осуществляться исключительно гражданами США. Это вызывает дополнительные беспокойства среди европейских политиков, поскольку ограничения могут коснуться и европейского вооружения, произведенного с использованием американских компонентов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европе нужен конфликт на Украине, чтобы сохранить личную власть. Володин также указал на то, что если республиканцы захотят удержать власть в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть их партнерами из-за резко противоположных взглядов по ключевым вопросам. Подобное указывает на «мрачные перспективы для европейских политиков».
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