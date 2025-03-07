Европе нужен конфликт на Украине, чтобы сохранить личную власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это может привести к серьезным последствиям. При этом эконмическая ситуация в еврозоне остается сложной: ВВП за прошлый год вырос всего на 0,7%. Что еще сказал Володин по этой ситуации— в материале URA.RU.
Ситуация в Европе непростая, им нужен конфликт
Приход Трампа к власти — шок для Европы
По мнению Вячеслава Володина, ситуация в Европе сейчас непростая. Приход Дональда Трампа к власти в США стал шоком для многих европейских политиков, которые поддерживали ранее действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
Мрачные перспективы для европейских политиков
Володин указал на то, что если республиканцы захотят удержать власть в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть их партнерами из-за диаметрально противоположных взглядов по ключевым вопросам. Он также отметил, что на выборах в Европарламент все чаще побеждают правые и консервативные силы. Подобное указывает на «мрачные перспективы для европейских политиков».
Затяжной экономический кризис
Экономическая ситуация в Европе также вызывает беспокойство, заявил Володин. По данным политика, ВВП еврозоны за прошлый год вырос всего на 0,7%. «Европа находится в затяжном экономическом кризисе. За весь 2024 год ВВП еврозоны вырос лишь на 0,7%», — написал депутат в своем telegram-канале.
Он также указал на состояние экономики в ФРГ, которая уже полтора года находится в рецессии. Спикер Госдумы уточнил, что пострадали и экономики Австрии и Италии, а во Франции идет падение объема промышленного производства.
Европе нужен конфликт
В условиях затяжного экономического кризиса Вячеслав Володин считает, что лидеры европейских стран поддерживают конфликт на Украине для отвлечения внимания от своих внутренних государственных проблем и сохранения своих позиций в мировой политике. «Для того чтобы сохранить личную власть, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [премьер-министру Британии Киру] Стармеру, [лидеру Украины Владимиру] Зеленскому, [премьер-министру Польши Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран», — заявил Володин.
У Макрона истерика
Помимо прочего, спикер Госдумы раскритиковал Эммануэля Макрона за его заявления о необходимости обсуждения использования ядерного оружия и продолжения украинского конфликта. По мнению Володина, такой путь ведет к трагедии.
«У него [Макрона] истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности. Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии», — заявил Володин. Он также подчеркнул, что подобные действия французского лидера не соответствуют интересам граждан европейских стран.
Евросоюз переживает период турбулентности
Вячеслав Володин выразил надежду, что Европа сможет принять правильные решения, руководствуясь интересами людей, а не личными амбициями своих лидеров. «Евросоюз переживает период серьезной турбулентности, размежевания и выбора. Ближайшее время покажет, способны ли европейские политики выйти из этого кризиса», — резюмировал он.
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