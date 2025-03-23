Российское ПВО отбило массовый налет украинских БПЛА

Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Накануне, по данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 22 украинских дрона над несколькими регионами, включая Астраханскую и Волгоградскую области. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.