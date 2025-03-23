23 марта 2025

Российское ПВО отбило массовый налет украинских БПЛА

Минобороны: российские средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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28 БПЛА ВСУ сбили над РФ
28 БПЛА ВСУ сбили над РФ Фото:

Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Накануне, по данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 22 украинских дрона над несколькими регионами, включая Астраханскую и Волгоградскую области. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем.

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Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями страны. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении. Накануне, по данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 22 украинских дрона над несколькими регионами, включая Астраханскую и Волгоградскую области. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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