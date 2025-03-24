Названы покупки, за которые банк может заблокировать карту

Блокировка банковских карт в магазинах чаще всего происходит из-за мер безопасности, например когда покупки на суммы, несвойственные для клиента. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
«Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей», — объяснила финансистка агентству «Прайм».
Фрумина добавила, что банковские системы оснащены инструментами мониторинга транзакций, которые отслеживают географическое положение и частоту операций. Эти меры, хотя и могут временно ограничить клиентов, в первую очередь направлены на защиту их средств от мошенников.
Также некоторые банковские карты имеют региональные ограничения использования, которые обычно прописаны в договоре с банком или информации о карте. Например, в условиях международных санкций российская платежная система «МИР» испытывает ограничения на использование за пределами страны.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести ограничение на количество банковских карт на одного человека. Эти меры нужны для укрепления финансовой безопасности граждан и борьбы с мошенниками.
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