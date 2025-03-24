Челябинский суд отправил за решетку тюменского контрактника за «откос» от службы

В Челябинске осудили тюменского контрактника, более года прогуливавшего службу

Контрактник более года не появлялся в части Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию на шесть лет контрактника из Тюменской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным в самовольном оставлении части и неявке в срок на службу без уважительных причин.

«Военнослужащий по контракту не прибыл без уважительных причин из отпуска в установленный срок 20 мая 2023 года в воинскую часть, дислоцированную в Челябинской области. В период незаконного отсутствия на службе он проживал с семьей в Тюменской области до 10 июля 2024 года, а в этот день самостоятельно вернулся в часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. В качестве наказания ему назначили шесть лет колонии общего режима и лишили воинского звания.