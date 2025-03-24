Челябинский суд отправил за решетку тюменского контрактника за «откос» от службы

В Челябинске осудили тюменского контрактника, более года прогуливавшего службу
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактник более года не появлялся в части
Контрактник более года не появлялся в части Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию на шесть лет контрактника из Тюменской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным в самовольном оставлении части и неявке в срок на службу без уважительных причин.

«Военнослужащий по контракту не прибыл без уважительных причин из отпуска в установленный срок 20 мая 2023 года в воинскую часть, дислоцированную в Челябинской области. В период незаконного отсутствия на службе он проживал с семьей в Тюменской области до 10 июля 2024 года, а в этот день самостоятельно вернулся в часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. В качестве наказания ему назначили шесть лет колонии общего режима и лишили воинского звания.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области отправил в колонию на шесть лет контрактника из Тюменской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным в самовольном оставлении части и неявке в срок на службу без уважительных причин. «Военнослужащий по контракту не прибыл без уважительных причин из отпуска в установленный срок 20 мая 2023 года в воинскую часть, дислоцированную в Челябинской области. В период незаконного отсутствия на службе он проживал с семьей в Тюменской области до 10 июля 2024 года, а в этот день самостоятельно вернулся в часть», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. В качестве наказания ему назначили шесть лет колонии общего режима и лишили воинского звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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