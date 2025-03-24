Петербург и Москва возглавили мировой рейтинг роста цен на элитное жилье

Петербург и Москва демонстрируют значительный рост цен на элитное жилье, выходя на первые позиции в мировом рейтинге. Согласно данным NF Group, на основе отчета The Wealth Report 2025 от Knight Frank, Петербург занял первое место с ростом цен на 25,8%, а Москва — второе с увеличением на 20,5%.
«По итогам 2024 года цены на элитное жилье в Санкт-Петербурге выросли на 25,8%, до 790 тысяч рублей за один квадратный метр. Такой результат позволил Северной столице занять первую строчку в рейтинге. Москва, где элитные новостройки подорожали за год на 20,5%, до 1,95 млн рублей за один квадратный метр, заняла второе место», — ознакомились с отчетом NF Group «Ведомости».
Эксперты связывают рост цен на элитное жилье с возвращением капитала в Россию. В условиях экономической нестабильности и санкций, многие инвесторы рассматривают элитную недвижимость как надежный актив для сохранения и приумножения капитала. Особенно это актуально для Москвы и Петербурга, где предложение и спрос на высококачественное жилье остается стабильно высоким.
Сочи и ОАЭ выделяются как альтернативные направления для инвестиций в недвижимость. Однако, основное внимание инвесторов сосредоточено на двух столицах России. Возврат капитала из-за границы и рост продаж в элитном сегменте подтверждают это: в Москве продажи увеличились на 39%, в Санкт-Петербурге — на 56% по сравнению с предыдущим годом.
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