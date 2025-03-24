Распродажа имущества экс-владельцев ЧЭМК Антиповых сорвалась

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Аукцион по продаже имущества семьи Антиповых не состоялся даже после снижения цены Фото:
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Торги по реализации имущества бывших владельцев ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых вновь не состоялись. Информация об этом появилась на сайте Торги России».

Активы были представлены тремя лотами. Это «жилое помещение (квартира) общей площадью 66,7 кв. м на ул. Братьев Кашириных за 4,7 млн рублей. Два нежилых помещение площадью 220,1 кв. м и 419,6 кв. м на ул. Воровского за 19,2 млн и 33,07 млн рублей». Ни по одному из них покупатели не заявились.

После того, как сорвалась первоначально объявленная распродажа на общую сумму 68 миллионов рублей, имущество было выставлено уже по сниженной — до 56,9 миллиона рублей — стоимости. Однако желающих вновь не нашлось.

Собственником всего перечисленного является акционерное общество «Компания Эталон», ранее управлявшая активами Группы ЧЭМК и принадлежащая семье Антиповых. Недвижимость была арестована Федеральной службой судебных приставов.

В начале января 2025 года Росимущество уже выставляло на торги офисные помещения компании «Эталон» за 68 млн рублей. Доли в ней принадлежат Юрию и Людмиле Антиповой, а также их сыновьям Сергею и Алексею. Тогда торги не состоялись. Реализация активов проходит в рамках взыскания с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров Аристовых и Кретовых, 105 млрд рублей. Конец приема заявок — 17.03.2025».

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Торги по реализации имущества бывших владельцев ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых вновь не состоялись. Информация об этом появилась на сайте Торги России». Активы были представлены тремя лотами. Это «жилое помещение (квартира) общей площадью 66,7 кв. м на ул. Братьев Кашириных за 4,7 млн рублей. Два нежилых помещение площадью 220,1 кв. м и 419,6 кв. м на ул. Воровского за 19,2 млн и 33,07 млн рублей». Ни по одному из них покупатели не заявились. После того, как сорвалась первоначально объявленная распродажа на общую сумму 68 миллионов рублей, имущество было выставлено уже по сниженной — до 56,9 миллиона рублей — стоимости. Однако желающих вновь не нашлось. Собственником всего перечисленного является акционерное общество «Компания Эталон», ранее управлявшая активами Группы ЧЭМК и принадлежащая семье Антиповых. Недвижимость была арестована Федеральной службой судебных приставов. В начале января 2025 года Росимущество уже выставляло на торги офисные помещения компании «Эталон» за 68 млн рублей. Доли в ней принадлежат Юрию и Людмиле Антиповой, а также их сыновьям Сергею и Алексею. Тогда торги не состоялись. Реализация активов проходит в рамках взыскания с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров Аристовых и Кретовых, 105 млрд рублей. Конец приема заявок — 17.03.2025».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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