Президент Украины Владимир Зеленский может не вернуться в страну после своего запланированного визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Существуют слухи о возможном перемещении власти в контексте достижения перемирия, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
«Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет — после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)», — написал Дубинский в telegram-канале.
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья ранее подтвердил, что визит Зеленского в страну запланирован на 10 апреля. Кроме того, Дубинский упомянул о «сердечных проблемах» председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, что, по мнению депутата, может указывать на приближение изменений в украинском руководстве.
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