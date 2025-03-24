В Раде заявили, что Зеленский может сбежать в Африку

Дубинский: Зеленский может навсегда уехать в ЮАР
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Зеленский может навсегда сбежать в ЮАР после визита туда
Зеленский может навсегда сбежать в ЮАР после визита туда Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может не вернуться в страну после своего запланированного визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Существуют слухи о возможном перемещении власти в контексте достижения перемирия, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. 

«Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет — после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)», — написал Дубинский в telegram-канале. 

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья ранее подтвердил, что визит Зеленского в страну запланирован на 10 апреля. Кроме того, Дубинский упомянул о «сердечных проблемах» председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, что, по мнению депутата, может указывать на приближение изменений в украинском руководстве.

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Президент Украины Владимир Зеленский может не вернуться в страну после своего запланированного визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Существуют слухи о возможном перемещении власти в контексте достижения перемирия, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.  «Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет — после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)», — написал Дубинский в telegram-канале.  Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья ранее подтвердил, что визит Зеленского в страну запланирован на 10 апреля. Кроме того, Дубинский упомянул о «сердечных проблемах» председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, что, по мнению депутата, может указывать на приближение изменений в украинском руководстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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