В ночь на 24 марта произошло очередное нападение ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Краснодарском крае. По информации Министерства обороны России, украинский беспилотник совершил атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).
Это далеко не первая атака, совершенная Киевом после объявления о прекращении нападений на объекты энергетической инфраструктуре. Такого соглашения ранее добились обе стороны конфликта после разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. С того времени Москва воздерживается от соответствующих атак, а Киев, вопреки заверениям украинского лидера Владимира Зеленского, продолжает агрессивную политику по эскалации конфликта. Все заявления Минобороны РФ после атаки ВСУ на станцию «Кропоткинская» — в материале URA.RU.
Ночная атака на «Кропоткинскую»
Примерно в два часа ночи ВСУ атаковали «Кропоткинскую» с помощью дрона. Атака была предотвращена благодаря оперативной работе российских средств ПВО — ударный дрон был перехвачен и уничтожен в семи километрах от цели. Его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская. Об этом сообщает telegram-канал МО РФ.
Совершенные ранее атаки
Это не первый случай нападения на объекты КТК в этом регионе. Предыдущая атака на станцию «Кропоткинская» была осуществлена 17 февраля и привела к серьезным повреждениям объекта, после чего он был временно выведен из эксплуатации для ремонтных работ.
А 19 марта произошла атака трех БПЛА на объект в станице Кавказская, который обеспечивал перевалку нефти с Ж\Д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Это также вызвало определенные повреждения. Данная атака произошла спустя пару часов после того, как президент РФ Владимир Путин, поговорив с главой США Дональдом Трампом об урегулировании украинского конфликта, отдал приказ о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Вопреки заявлениям Зеленского
Киев продолжает намеренно атаковать российские и международные объекты энергетики. Он делает это вопреки заявлениям Зеленского о прекращении атак, которые, в том числе, были доведены до американской стороны.
Указанные инциденты свидетельствуют о продолжении целенаправленной политики Киева по нападениям на энергетическую инфраструктуру. Это подрывает возможности диалога и мирного разрешения конфликта, углубляя противостояние и нанося вред не только экономике, но и экологии региона.
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