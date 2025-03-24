Госдума предложила повысить НДФЛ для мигрантов

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В ГД внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих по патенту
В ГД внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих по патенту Фото:

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом, а также члены Совета Федерации предложили к обсуждению в законодательном органе проект закона, направленный на повышение налога на доходы физических лиц для иностранцев, работающих в Российской Федерации по патенту. Согласно предложению, ставка НДФЛ для данной категории работников должна быть увеличена до 30%. Информация о данном законопроекте размещена в электронной базе данных Госдумы.

«„В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%“ — сказано в документе.  Отмечается, что под требование данной нормы не попадают доходы мигрантов, которые работают в России по найму на основание патента. „Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%“ — сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

В последнее время в России активно обсуждаются вопросы налогообложения. Так, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличив налоговую ставку до 35% для лиц с доходом свыше 500 млн рублей. Это предложение направлено на уменьшение доходного неравенства в стране.

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом, а также члены Совета Федерации предложили к обсуждению в законодательном органе проект закона, направленный на повышение налога на доходы физических лиц для иностранцев, работающих в Российской Федерации по патенту. Согласно предложению, ставка НДФЛ для данной категории работников должна быть увеличена до 30%. Информация о данном законопроекте размещена в электронной базе данных Госдумы. «„В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%“ — сказано в документе.  Отмечается, что под требование данной нормы не попадают доходы мигрантов, которые работают в России по найму на основание патента. „Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%“ — сказано в пояснительной записке к законопроекту.  В последнее время в России активно обсуждаются вопросы налогообложения. Так, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличив налоговую ставку до 35% для лиц с доходом свыше 500 млн рублей. Это предложение направлено на уменьшение доходного неравенства в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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