Госдума предложила повысить НДФЛ для мигрантов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом, а также члены Совета Федерации предложили к обсуждению в законодательном органе проект закона, направленный на повышение налога на доходы физических лиц для иностранцев, работающих в Российской Федерации по патенту. Согласно предложению, ставка НДФЛ для данной категории работников должна быть увеличена до 30%. Информация о данном законопроекте размещена в электронной базе данных Госдумы.
«„В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%“ — сказано в документе. Отмечается, что под требование данной нормы не попадают доходы мигрантов, которые работают в России по найму на основание патента. „Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%“ — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В последнее время в России активно обсуждаются вопросы налогообложения. Так, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, увеличив налоговую ставку до 35% для лиц с доходом свыше 500 млн рублей. Это предложение направлено на уменьшение доходного неравенства в стране.
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