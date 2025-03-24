Текслер провел ряд кадровых решений в челябинских министерствах

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Алексей Текслер назначил четверых замминистров
Алексей Текслер назначил четверых замминистров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ряд кадровых решений в руководстве нескольких министерств. Постановления о них опубликованы на официальном портале правовых актов.

«Освободить Скалунову Ирину Георгиевну от замещаемой должности первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы 3 апреля по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении.

Скалунова работала первым замминистра с апреля 2020 года. Она — супруга экс-начальника ГУ МВД по региону Владимира Скалунова.

Также Текслер провел ряд кадровых назначений. Он назначил Татьяну Шин замминистра социальных отношений региона.

Ранее Шин уже работала в минсоце. Ушла в отставку в октябре 2019 года.

Максим Корнеев назначен первым замминистра ЖКХ. Корнеев руководил управлением инженерной инфраструктуры в областном минстрое.

Заместителями начальника ГУ ветеринарии в Челябинской области стали Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Ершова и Статкевич занимали должности замначальников управления ветеринарии в составе минсельхоза.

Главное управление ветеринарии было выделено из состава регионального минсельхоза в целях приведения структуры правительства в соответствие с федеральным законодательством. Одновременно после губернаторских выборов в конце прошлого года глава региона анонсировал самостоятельное министерство ЖКХ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ряд кадровых решений в руководстве нескольких министерств. Постановления о них опубликованы на официальном портале правовых актов. «Освободить Скалунову Ирину Георгиевну от замещаемой должности первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы 3 апреля по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении. Скалунова работала первым замминистра с апреля 2020 года. Она — супруга экс-начальника ГУ МВД по региону Владимира Скалунова. Также Текслер провел ряд кадровых назначений. Он назначил Татьяну Шин замминистра социальных отношений региона. Ранее Шин уже работала в минсоце. Ушла в отставку в октябре 2019 года. Максим Корнеев назначен первым замминистра ЖКХ. Корнеев руководил управлением инженерной инфраструктуры в областном минстрое. Заместителями начальника ГУ ветеринарии в Челябинской области стали Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Ершова и Статкевич занимали должности замначальников управления ветеринарии в составе минсельхоза. Главное управление ветеринарии было выделено из состава регионального минсельхоза в целях приведения структуры правительства в соответствие с федеральным законодательством. Одновременно после губернаторских выборов в конце прошлого года глава региона анонсировал самостоятельное министерство ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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