Текслер провел ряд кадровых решений в челябинских министерствах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ряд кадровых решений в руководстве нескольких министерств. Постановления о них опубликованы на официальном портале правовых актов.
«Освободить Скалунову Ирину Георгиевну от замещаемой должности первого заместителя министра социальных отношений Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы 3 апреля по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении.
Скалунова работала первым замминистра с апреля 2020 года. Она — супруга экс-начальника ГУ МВД по региону Владимира Скалунова.
Также Текслер провел ряд кадровых назначений. Он назначил Татьяну Шин замминистра социальных отношений региона.
Ранее Шин уже работала в минсоце. Ушла в отставку в октябре 2019 года.
Максим Корнеев назначен первым замминистра ЖКХ. Корнеев руководил управлением инженерной инфраструктуры в областном минстрое.
Заместителями начальника ГУ ветеринарии в Челябинской области стали Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Ершова и Статкевич занимали должности замначальников управления ветеринарии в составе минсельхоза.
Главное управление ветеринарии было выделено из состава регионального минсельхоза в целях приведения структуры правительства в соответствие с федеральным законодательством. Одновременно после губернаторских выборов в конце прошлого года глава региона анонсировал самостоятельное министерство ЖКХ.
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