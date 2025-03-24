«Лучше учить контрацепции»: курганский гинеколог выступила против выплат беременным школьницам

Гинеколог из Кургана выступила против выплат беременным школьницам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гинеколог рекомендует избегать ранних беременностей
Гинеколог рекомендует избегать ранних беременностей Фото:

Ранние беременность и роды ведут к травматизации женщин и осложнениям у новорожденных детей. Если уж школьники начали половую жизнь, следует научить их методам контрацепции, а не стимулировать выплатами, считает врач-гинеколог города Кургана. Своим мнением о новой мере поддержки беременных подростков в Орловской области врач поделилась с URA.RU.

«Я вообще против ранних родов, потому что организм девочки ни физиологически, ни психоэмоционально к этому не готов. Я против абортов, но я за адекватную контрацепцию. Очень сложно расценивать этот вопрос: школьницам выплатят 100 тысяч, чтобы они забеременели, или чтобы те, кто уже забеременели, рожали? Это приведет к ранним беременностям, ранним родам, ранней травматизации женщин. Роды у незрелых женщин сложные, много осложнений возможно и у новорожденных детей», — сказала врач-гинеколог.

По мнению специалиста, к сожалению, даже многие взрослые люди психоэмоционально застревают «в юности», пьют антидепрессанты, нейротропы, потому что не могут справиться с семейными или другими сложностями. «Считаю, что ни к чему хорошему такая мера не приведет. Если уж школьники начали жить половой жизнью, надо научить их правильно предохраняться», — подчеркнула врач.

Ранее в Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов высказался против такой меры.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранние беременность и роды ведут к травматизации женщин и осложнениям у новорожденных детей. Если уж школьники начали половую жизнь, следует научить их методам контрацепции, а не стимулировать выплатами, считает врач-гинеколог города Кургана. Своим мнением о новой мере поддержки беременных подростков в Орловской области врач поделилась с URA.RU. «Я вообще против ранних родов, потому что организм девочки ни физиологически, ни психоэмоционально к этому не готов. Я против абортов, но я за адекватную контрацепцию. Очень сложно расценивать этот вопрос: школьницам выплатят 100 тысяч, чтобы они забеременели, или чтобы те, кто уже забеременели, рожали? Это приведет к ранним беременностям, ранним родам, ранней травматизации женщин. Роды у незрелых женщин сложные, много осложнений возможно и у новорожденных детей», — сказала врач-гинеколог. По мнению специалиста, к сожалению, даже многие взрослые люди психоэмоционально застревают «в юности», пьют антидепрессанты, нейротропы, потому что не могут справиться с семейными или другими сложностями. «Считаю, что ни к чему хорошему такая мера не приведет. Если уж школьники начали жить половой жизнью, надо научить их правильно предохраняться», — подчеркнула врач. Ранее в Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов высказался против такой меры.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...