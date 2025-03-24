ВСУ атаковали газораспределительную станцию под Белгородом

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Киев продолжает атаки по энергообъектам России
Киев продолжает атаки по энергообъектам России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Валуйка» (Белгородская область) с помощью двух дронов 22 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В субботу Киев нанес два удара с БПЛА по газораспределительной станции „Валуйка“, — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что станция находится в Шведуновке (Белгородская область). В результате атаки повреждено оборудование.

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение главы США Дональда Трампа по прекращению атак по энергетическим объектам инфраструктуры для приближения урегулирования конфликта. С тех пор Москва воздерживается от соответствующих атак, а Киев, несмотря на публичные заявления о прекращении таковых, продолжает бить по российской энергетике.

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ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Валуйка» (Белгородская область) с помощью двух дронов 22 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В субботу Киев нанес два удара с БПЛА по газораспределительной станции „Валуйка“, — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что станция находится в Шведуновке (Белгородская область). В результате атаки повреждено оборудование. Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение главы США Дональда Трампа по прекращению атак по энергетическим объектам инфраструктуры для приближения урегулирования конфликта. С тех пор Москва воздерживается от соответствующих атак, а Киев, несмотря на публичные заявления о прекращении таковых, продолжает бить по российской энергетике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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