ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Валуйка» (Белгородская область) с помощью двух дронов 22 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В субботу Киев нанес два удара с БПЛА по газораспределительной станции „Валуйка“, — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что станция находится в Шведуновке (Белгородская область). В результате атаки повреждено оборудование.
Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение главы США Дональда Трампа по прекращению атак по энергетическим объектам инфраструктуры для приближения урегулирования конфликта. С тех пор Москва воздерживается от соответствующих атак, а Киев, несмотря на публичные заявления о прекращении таковых, продолжает бить по российской энергетике.
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