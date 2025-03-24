Помилованный американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, вышел на публику в США в футболке с надписью «Урал молодость украл». В колонии строгого режима он провел меньше двух месяцев. Фото журналиста появилось в Telegram.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру вынесли приговор.
Однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле американца — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!