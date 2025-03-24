Помилованный журналист Гершкович вышел в свет в футболке «Урал молодость украл». Фото

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Гершкович провел в колонии почти два месяца
Гершкович провел в колонии почти два месяца Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Помилованный американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, вышел на публику в США в футболке с надписью «Урал молодость украл». В колонии строгого режима он провел меньше двух месяцев. Фото журналиста появилось в Telegram.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру вынесли приговор.

Однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле американца — в сюжете URA.RU.

Эван Гершкович проживает в Соединенных Штатах
Эван Гершкович проживает в Соединенных Штатах
Фото:

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Помилованный американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, вышел на публику в США в футболке с надписью «Урал молодость украл». В колонии строгого режима он провел меньше двух месяцев. Фото журналиста появилось в Telegram. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру вынесли приговор. Однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле американца — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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