Жители критикуют День оленевода, судьи подыграли мэрии: события дня в ЯНАО

Надымчанка обвинила команду мэрии в несправедливой победе в рыболовном конкурсе
новость из сюжетаГлавное за день в ЯНАО — выбор редакции
В Салехарде местные жители раскритиковали празднование Дня оленевода, а в Надыме участница рыболовного конкурса обвинила судей в подтасовке результатов. Ямальская строительная компания за бесценок продает вахтовый городок с общежитиями, а на Ямале расширили действие реабилитационного сертификата для раненых бойцов. Об этих и других событиях 24 марта — в материале URA.RU.
- Жители Салехарда раскритиковали праздник День оленевода — они считают, что организаторы забыли про традиции КМНС и превратили празднование в «базар». Также салехардцы отметили высокие цены на такси и рыбу, не удобное расположение локаций и скромные призы для тундровиков. Сам праздник за два дня собрал более 55 тысяч участников. А к онлайн-трансляции подключилось более 750 тысяч россиян.
- В Надыме прошли зимние соревнования. Местная жительница обвинила судей в том, что они несправедливо присудили победу команде из мэрии в рыболовном конкурсе.
- Компания «ГазЭнергоСтрой» объявила о продаже вахтового городка в Новом Уренгое с общежитиями на 900 мест, столовой, вагонами-домами и другими объектами инфраструктуры. Стоимость актива составляет 80 млн рублей.
- На Ямале расширили действие реабилитационного сертификата для бойцов, которые получили ранение в зоне СВО. Теперь сертификат могут получить все ямальские военнослужащие вне зависимости от региона, где заключали контракт.
- На Ямале сняли ограничения проезда на дорогах возле Ноябрьска. Ранее были перекрыты участок трассы Сургут — Салехард и подъезд к городу. 24 марта также был открыт проезд по зимнику Аксарка-Салемал для полноприводных автомобилей.
- В Салехарде по личным мотивам уволился начальник управления ЖКХ Анатолий Рогожников. Перед отставкой ему вручили почетную грамоту за достойную службу.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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