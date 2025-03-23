Власти ЯНАО изменили действие сертификата по ранению

Военнослужащие из ЯНАО, принимающие участие в специальной военной операции теперь имеют право на реабилитационный сертификат, вне зависимости от региона, где заключали контракт. Об этом сообщил спикер окружного Заксобрания Сергей Ямкин.
«Решение было принято после обращения мамы одного из бойцов, которая рассказала, что ее сын, зарегистрированный на Ямале, получил ранение, но не может получить сертификат ни по месту регистрации, ни по месту заключения контракта. Обратились к губернатору [ЯНАО Дмитрию Артюхову] с предложением внести изменения в нормативные акты», — написал Сергей Ямкин в telegram-канале.
Губернатор поддержал инициативу депутатов. Теперь любой ямалец, может рассчитывать на получение средств на восстановление здоровья. Ранее такая возможность была доступна только тем, кто заключал контракт непосредственно на Ямале.
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