23 марта 2025

Власти ЯНАО изменили действие сертификата по ранению

Раненые на СВО бойцы из ЯНАО получат реабилитационный сертификат
© Служба новостей «URA.RU»
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Раненые на СВО ямальцы получат сертификат на реабилитацию
Раненые на СВО ямальцы получат сертификат на реабилитацию Фото:

Военнослужащие из ЯНАО, принимающие участие в специальной военной операции теперь имеют право на реабилитационный сертификат, вне зависимости от региона, где заключали контракт. Об этом сообщил спикер окружного Заксобрания Сергей Ямкин.

«Решение было принято после обращения мамы одного из бойцов, которая рассказала, что ее сын, зарегистрированный на Ямале, получил ранение, но не может получить сертификат ни по месту регистрации, ни по месту заключения контракта. Обратились к губернатору [ЯНАО Дмитрию Артюхову] с предложением внести изменения в нормативные акты», — написал Сергей Ямкин в telegram-канале.

Губернатор поддержал инициативу депутатов. Теперь любой ямалец, может рассчитывать на получение средств на восстановление здоровья.  Ранее такая возможность была доступна только тем, кто заключал контракт непосредственно на Ямале.

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Военнослужащие из ЯНАО, принимающие участие в специальной военной операции теперь имеют право на реабилитационный сертификат, вне зависимости от региона, где заключали контракт. Об этом сообщил спикер окружного Заксобрания Сергей Ямкин. «Решение было принято после обращения мамы одного из бойцов, которая рассказала, что ее сын, зарегистрированный на Ямале, получил ранение, но не может получить сертификат ни по месту регистрации, ни по месту заключения контракта. Обратились к губернатору [ЯНАО Дмитрию Артюхову] с предложением внести изменения в нормативные акты», — написал Сергей Ямкин в telegram-канале. Губернатор поддержал инициативу депутатов. Теперь любой ямалец, может рассчитывать на получение средств на восстановление здоровья.  Ранее такая возможность была доступна только тем, кто заключал контракт непосредственно на Ямале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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