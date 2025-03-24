Число пострадавших в страшном ДТП в Крыму выросло

Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса под Симферополем увеличилось до 37 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.
«Общее число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек...» — пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство. Отмечается, что 15 раненым помощь была оказана амбулаторно.
Ранее на автодороге недалеко от Симферополя произошла авария, в результате которой столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибли минимум шесть человек. Вскоре в районе был введен режим ЧС техногенного характера. В связи с происшествием инициировано уголовное дело, в настоящий момент проводится тщательное расследование обстоятельств случившегося.
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