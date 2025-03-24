Число пострадавших в страшном ДТП в Крыму выросло

Число пострадавших в аварии в Крыму увеличилось до 37 человек
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В результате аварии в Крыму пострадали 37 человек
В результате аварии в Крыму пострадали 37 человек Фото:

Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса под Симферополем увеличилось до 37 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

«Общее число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек...» — пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство. Отмечается, что 15 раненым помощь была оказана амбулаторно.

Ранее на автодороге недалеко от Симферополя произошла авария, в результате которой столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибли минимум шесть человек. Вскоре в районе был введен режим ЧС техногенного характера. В связи с происшествием инициировано уголовное дело, в настоящий момент проводится тщательное расследование обстоятельств случившегося. 

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Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса под Симферополем увеличилось до 37 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма. «Общее число пострадавших после ДТП с автобусом под Симферополем составило 37 человек...» — пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство. Отмечается, что 15 раненым помощь была оказана амбулаторно. Ранее на автодороге недалеко от Симферополя произошла авария, в результате которой столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибли минимум шесть человек. Вскоре в районе был введен режим ЧС техногенного характера. В связи с происшествием инициировано уголовное дело, в настоящий момент проводится тщательное расследование обстоятельств случившегося. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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