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23:51
Актеры Добровольская и Мадянов посмертно получили премию «Ника»
23:47
Захарова написала песню по поводу СВО. Видео
23:38
Делегации России и США в Эр-Рияде согласовывают совместное заявление
Бригада ВСУ отказалась атаковать Белгородскую область, колокольный звон над Суджей — главное об СВО 24 марта
23:25
В Кургане начинается весенняя обработка парков и скверов от клещей
23:19
Минобороны России объявило о начале проверок в РВСН
23:09
Переговоры России и США в Эр-Рияде подошли к концу
Что известно об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру
23:09
В зоне СВО погиб 47-летний механик-водитель из Прикамья Андрей Елохов
23:06
Челябинский врач Угнивенко рассказал, как справиться с оксидативным стрессом
23:05
В Госдуме объявили об изменениях, которые коснутся миллионов россиян
Зеленский идет на срыв перемирия
23:05
Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Химик» во втором матче плей-офф
23:01
В Нижнем Тагиле из-за горящей квартиры эвакуировали 17 детей, есть пострадавший. Фото, видео
22:59
МИД Италии обвинил Запад в конфликте с Россией
Снималась в «Интернах» и фильмах про Украину — творческий путь избитой в театре актрисы Аллы Казаковой
22:50
RTVI: банки Казахстана требуют у клиентов отказа от торговли с Россией
22:49
В деревне под Пермью появится второй логистический центр
22:48
Рубио: конфликт на Украине не может быть разрешен военными действиями
Зеленский обеспокоен влиянием Путина на США: главные заявления украинского лидера в интервью Time
22:44
Times: вице-президент США игнорирует приглашения на Украину от Зеленского
22:44
В Свердловской области пассажирский автобус протаранил пиломатериалы. Фото
22:41
В Кургане здание управления «Транснефти» засияло триколором. Фото
Почему и сколько квартиросъемщики должны платить риелторам: в Госдуме подумали о защите денег россиян
22:39
Bloomberg: у Украины не обнаружили нужных Трампу запасов редкоземельных металлов
22:30
Под Угледаром кошки спасали бойцов СВО
22:30
Bloomberg: Трамп нашел себе более желанную добычу на Украине, чем редкоземы
Лукашенко поздравил с юбилеем умирающего от рака Буйнова: что известно о жизни певца
22:23
Reuters: Трамп заявил о согласовании сделки по редкоземельным металлам Украины
22:20
В окружении Трампа признали, что начали верить Путину на слово
22:14
СК выяснит, как тело школьника попало в заброшенный дом в Пермском крае
Путин дал последний шанс скандальному губернатору
22:11
Суд приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному за атаки по аэродромам РФ
22:08
Песков: Россия и США не будут подписывать документы по итогам консультаций
22:02
Внебрачный сын и внезапная смерть в Монголии: 74 года со дня рождения Алексея Булдакова
В Москве горит элитный ЖК с квартирами за сотни миллионов рублей: что известно о пострадавших. Видео
22:01
Власти Курганской области заставят подрядчиков переделывать некачественно отремонтированные дороги
4
22:00
Детство на Колыме и тайная жена: артисту Ефиму Шифрину — 69
21:55
Военкор «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Ефремова освободят по УДО: как проходило заседание и что пообещал актер
21:53
Лыжник из Удмуртии споткнулся о соперника, ударил его по голове и может быть дисквалифицирован
21:46
В Египте российских туристов ужалили медузы
21:46
Возвращение электросамокатов и выплаты беременным школьницам: главное за 24 марта в Кургане
Ефремов выходит на свободу: история уголовного дела одного из самых скандальных актеров России
21:31
Зеленский потерял чемпионский пояс Усика в Белом доме
1
21:26
Депутаты Госдумы одобрили поправки, разрешающие усыплять бездомных животных
8
21:20
В Тюмени за бесценок распродают айфоны. Фото
1
ВСУ напали на нефтеперекачивающую станцию под Краснодаром: что известно о нарушениях Украиной договоренностей
21:18
Глава ФАДН Баринов: развитие Арктики не должно навредить коренным народам
21:11
Число пострадавших в страшном ДТП в Крыму выросло
21:07
Власти ХМАО ввели новые меры поддержки для оленеводов
Правительство объявило о новых льготах и послаблениях для женщин с детьми
21:01
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
21:00
Жители критикуют День оленевода, судьи подыграли мэрии: события дня в ЯНАО
20:58
В Курганской области начали восстанавливать важный мост через Тобол. Фото, видео
5
Песков: США делают выводы после ударов ВСУ по энергетике России
20:54
Власти ХМАО решили превратить чемпионат России по биатлону в праздник
1
20:49
Якушев нашел способ наладить стратегическое партнерство с Индией
20:48
Пермяк отсудил у полиции деньги за задержание
Песков подтвердил URA.RU, что Путин ждет Ким Чен Ына в Москве
20:45
Вернулся домой, чтобы помочь фронту: как живет челябинский герой СВО Владимир Забегаев
20:44
В Пермском крае появится загородный клуб с горнолыжным комплексом
20:40
Помилованный журналист Гершкович вышел в свет в футболке «Урал молодость украл». Фото
1
Что известно о переговорах в Эр-Рияде, на которые отказался ехать МИД РФ
20:34
В курганской пекарне начали печь куличи за месяц до Пасхи. Фото
2
20:31
Звягинцев снимает новый фильм о современной России
2
20:29
Транспортировка нефти через НПС «Кавказская» после атаки БПЛА пока невозможна
Жуткое ДТП в Крыму унесло жизни нескольких человек: что известно к этому часу
20:29
У пермского скандального дома престарелых сменился владелец
20:24
Тюмень накроет магнитными бурями. Скрин
20:21
Топ-чиновник покинул мэрию Салехарда. Инсайд
«Когда начнут петь, мы поймем, что жизнь возвращается»
20:20
Директор дочки «Роснефти» из ХМАО пошел на повышение в Москву
20:19
Челябинец выиграл в лотерею почти два миллиона
20:11
Глава РСПП предложил привлечь вклады населения для большой приватизации
2
20:09
Совладельца пермского «Промобота» хотят лишить двух млн рублей
20:07
Чиновник курганского правительства и ветеран СВО Исаев заявился на праймериз ЕР
20:05
Портрет Гагарина и навигация из березовых листьев: в Новом Уренгое завершается роспись стен кванториума
19:58
Застройщик из ХМАО написал заявление силовикам на уральский бетонный завод
19:53
Полиция Петербурга начала изымать электровелосипеды у курьеров
19:50
Движение трамваев и троллейбусов полностью встало на Уралмаше. Скрин
19:47
Депутаты Нижневартовска вновь собираются поднять вопрос о поставщиках школьного питания
19:47
Первому заместителю мэра Салехарда поручили проект в миллиард рублей
19:45
Власти ХМАО просят Минтруд упростить прием ветеранов СВО в школы
19:34
Челябинского дирижера Абдурахманова посмертно наградили премией «440 герц»
19:31
Губернатор Шумков поздравил с юбилеем пенсионера, пережившего немецкую оккупацию
4
19:30
Курганские власти не будут платить беременным ученицам, как в Орловской области
19:24
В заброшенном доме в Пермском крае обнаружен мертвый подросток
19:18
Депутат Госдумы Миронов требует защиты религиозных символов на уровне закона
3
19:18
«Дарить людям радость»: Сергей Соседов объявил о начале гастрольной деятельности
19:17
ВСУ атаковали газораспределительную станцию под Белгородом
19:16
В Тюмени в мусорку выкинули гроб
19:15
ВСУ сообщили об уничтожении объекта критической инфраструктуры под Сумами
19:14
В Екатеринбурге на родителей завели уголовные дела за подделку прописки детей
19:09
Якушев: на праймериз «Единой России» зарегистрировалось 3,7 тысяч кандидатов
19:08
ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму
19:04
В больнице Озерска обрушился потолок. Видео
19:02
«Лучше учить контрацепции»: курганский гинеколог высказалась о выплатах беременным школьницам
3
19:02
Ямальские волонтеры помогают очищать берега Анапы от мазута. Видео
19:01
В Курганской области вода почти отрезала село от «большой земли». Видео
18:56
Зеленский заявил, что в США начали верить Путину на слово
1
18:55
Верховный суд РФ поддержал позицию экологов в борьбе за пермский Черняевский лес
18:54
Спортсмены, бизнесмены, политики: в ЯНАО продают вещи с автографами знаменитостей. Фото
18:53
Спасают от рака и помогают нервной системе: 5 важных свойств семечек
2
18:47
Time: Зеленский не впервые срывает сделку Трампа по полезным ископаемым
18:45
Пермяков зовут торговать сувенирами на ярмарках за зарплату в 200 тысяч рублей
18:45
Челябинский депутат Литвинов попался с героином в другом регионе. Скрин
18:43
Миллиарды рублей ушли на экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре. Фото
2
18:40
Начальника ЖКХ в Салехарде наградили почетной грамотой мэра
18:39
Моор пояснил, зачем тюменскому бизнесу ехать во Вьетнам
18:35
Актер Олешко проведет благотворительный концерт премии «Андрюша» в Челябинске
18:35
ВС РФ отразили попытку вторжения украинских войск в Белгородскую область
18:31
Time: в кабинете Зеленского висит картина с горящим Кремлем
2
18:30
В Кургане интересно: расписание спортивных мероприятий на неделю
18:28
В «Роблоксе» появится карта с ямальским колоритом
18:28
В Екатеринбурге район останется без трамваев
1
18:25
Россиянам рассказали, куда вкладывать деньги, помимо банков и фондового рынка
18:25
Водителя автобуса, разбившегося в смертельном ДТП в Крыму, задержали
18:22
Схема мошенничества: две жительницы Кургана потеряли деньги из-за взломанных аккаунтов
18:22
Актрисе Ксении Раппопорт — 51: как она стала знаменитой и какую звезду воспитала
1
18:20
СК возбудил дело о теракте после обстрела Свято-Троицкого храма в Судже
18:20
Пермяки стали реже заражаться гриппом и ОРВИ
18:19
Эксперт объяснил, почему россияне начали массово скупать квартиры после повышения цен
4
18:17
В ХМАО синоптики обещают плюсовую температуру
18:15
Тюменцам грозят пробки из-за любителей велосипедов. Карта
18:13
Time: формула мира Зеленского показалась нелепой украинским союзникам
18:09
В Петербурге оштрафован преподаватель, писавший за деньги работы студентам
18:08
В Курганской области река Исеть частично затопила мост. Фото
18:00
ЛДПР в Челябинской области поможет жильцам избавиться от недобросовестных УК
2
17:59
Пермскую оппозицию подозревают в претензиях на мандат «Росхима» в Березниках
17:58
На Ямале резко выросло количество вакансий с вахтовым графиком
17:58
Израиль не откажется от празднования Дня Победы
17:58
Жителей ХМАО напугали подземные толчки
17:53
В Аничковом дворце Петербурга реставраторы обнаружили старинный воздуховод
17:52
В Ноябрьске собрались айтишники из разных регионов страны
17:51
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
17:49
Простаивающие на путях вагоны бизнесмена из ЯНАО принесли крупные убытки
17:49
Жителям тюменского Заболотья подняли тарифы на перелет на «большую землю»
17:47
Пермская телебашня окрасится в фиолетовый цвет в поддержку больных эпилепсией
17:44
Как выглядит провал на оживленной пермской трассе. Видео
17:37
«Квартиры могут подорожать»: как льготная ипотека на «вторичку» изменит рынок Свердловской области
17:35
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
17:33
Зеленский оценил заморозку помощи США в контексте неудач ВСУ в Курской области
17:32
Сколько первоклассников примут школы Екатеринбурга в новом учебном году
17:31
Сотни студентов УрФУ получат стипендии от «Группы Синара»
17:30
В Тюмени закрываются фирмы, которые помогали мигрантам с оформлением документов
17:29
Мать ребенка, изувеченного хаски в Сочи, украла деньги на лечение сына
2
17:26
В ЯНАО растет заболеваемость гриппом
17:21
Власти ХМАО собираются на треть увеличить объемы жилого строительства
1
17:21
Фасад купеческой усадьбы в центре Перми отремонтируют за 1,4 млн рублей
17:20
В Петербурге лже-туроператор получил три года условно за обман на 10 млн рублей
17:17
Звезду «Интернов» избили в театре
2
17:12
«Мы отступаем»: на Украине рассказали о планах по капитуляции на условиях Трампа
17:12
На тюменском Цветном бульваре появится новый аттракцион
1
17:11
Что происходит сейчас на месте пожара в премиальном ЖК «Роза Росса» в Москве. Фоторепортаж
17:08
Курганский родкомитет выступил против идеи платить деньги беременным школьницам
2
17:07
Котлованы и торчащие трубы в центре Петербурга привлекли внимание ГАТИ и прокуратуры
17:05
«Какой-то базар, а не праздник»: что ямальцам не понравилось на Дне оленевода в Салехарде
5
17:04
На СВО погиб 18-летний студент челябинского медколледжа. Фото
9
17:01
Бригада ВСУ отказалась идти на Белгород вопреки приказу
1
16:57
Суд оставил под стражей бывшего мужа скандального блогера Лерчек
16:55
Как убедить застройщика исправить дефекты после заселения
16:55
Средний возраст жителей Украины увеличился до 45 лет
16:55
Свердловский экс-борец с коррупцией рассказал, как передавал взятку бывшему главе налоговой
1
16:53
Текслер провел ряд кадровых решений в челябинских министерствах
16:50
В Перми введут особые правила для фасадов домов на гостевом маршруте
16:48
Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с российскими коллегами в Москве
16:48
«Это приведет к уничтожению»: тюменцы раскритиковали объединение двух крупных вузов
2
16:47
Тюменец приехал в торговый центр и остался без элитного авто
16:46
Автомобиль сбил женщину с ребенком на перекрестке в Челябинске. Видео
16:44
В Челябинске ФСБ задержала лидера банды рэкетиров
1
16:40
Проблемный тюменский район спасут от постоянного подтопления
16:39
На Кубани при пожаре на нефтебазе под воздействием температур сложился резервуар
16:38
Аналитики рассказали, какие рабочие задачи уральцы выполняют через ИИ
16:38
Клиенты Сбербанка не могут войти в приложение
1
16:36
Стало известно, что актер Ефремов планирует делать на свободе
16:34
От радиотехника до начальника отдела агропроизводства: кем был умерший в Курганской области Проскуряков
16:33
Украина обещает наказать ЕС за отказ от льгот на ее продукцию
16:31
ЛДПР в Тюменской области добилась новой выплаты для участковых
16:28
Единственный выживший солдат ВСУ рассказал о прорыве через границу у Белгорода
16:26
В Приморье разбился Су-25
16:23
Ямальские рыбаки заподозрили судей в подтасовке результатов на соревнованиях
16:21
Сенатор Карасин описал обстановку на переговорах с США
16:20
Адвокат рассказал, когда актер Михаил Ефремов выйдет на свободу
16:18
Ефремов впервые отреагировал на УДО
16:18
Очевидцы рассказали URA.RU, что видели на месте аварии в Крыму
1
16:15
Назначен новый зампред Морской коллегии РФ
1
16:15
ЛДПР предложила ввести новую выплату для пермских полицейских
16:14
Открытое горение в элитном ЖК «Роза Росса» ликвидировано
16:09
Эксперты назвали две главные угрозы для урожая в 2025 году
16:05
В Пермском крае матери избитой 16-летней студентки отказали в возбуждении уголовного дела
16:03
В аэропорту Екатеринбурга техники забыли инструменты в двигателе самолета
5
16:03
Операция «Поток», спасение врага и сбивание дрона головой: последние подвиги Zащитников на СВО
16:00
Хоккеист Константинов погиб в зоне СВО
1
15:58
Следователи подсчитали ущерб по делу Тимура Иванова
15:58
Суд освободил Михаила Ефремова по УДО
3
15:57
Федеральная служба доставки заходит в крупные города ХМАО
15:57
В освобожденной Судже раздался колокольный звон. Видео
15:57
МЧС объяснило, какое здание горит в Москве
15:56
В челябинском поселке возле жилых домов горит поле. Видео
15:54
Пасынок Сырского готовит подлянку Минобороны Украины
15:52
В Петербурге одобрены работы по строительству ШМСД от Союзного до КАДа
15:50
Жилье в горящем ЖК «Роза Росса» в Москве стоит сотни миллионов рублей
15:49
В Тюмени дачный сезон начался раньше срока
15:44
Готовые блюда из автоматов подорожают в 2025 году
1
15:44
Кириенко и Жога изучили опыт ЯНАО по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
15:42
WSJ: новые пошлины США могут отразиться на России
15:41
В Екатеринбурге арестовали жену бывшего вице-мэра Контеева
2
15:38
Появилось видео отражения атаки дронов ВСУ под Часовым Яром
15:36
Украинская делегация осталась в Эр-Риаде после переговоров с США
1
15:36
В Кургане интересно: открылась выставка о детях, которые рисковали быть нерожденными. Видео
15:34
«Сокровища императора»: стала известна дата премьеры нового сезона, в нем появится тагильчанин. Фото
15:29
Губернатор Орловской области уточнил, почему указал платить беременным школьницам
15:26
МГЕР и «Волонтерская Рота» провели акцию к годовщине бомбардировок Югославии
15:26
Челябинские школьники смогут получить 10 баллов ЕГЭ за блогинг и видеоигры
15:26
Десять пар близнецов родились за неделю в Свердловской области
1
15:26
Мединский определил главных молодых деятелей культуры
1
15:25
В Екатеринбурге появится парк-гостиная с воздушным мостом
15:24
Сделка по Украине с Трампом и необычный подарок Путина: о чем Песков рассказал журналистам
15:24
Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его
1
15:22
Тюменские школьники стали реже болеть ОРВИ
15:21
Госдума предложила повысить НДФЛ для мигрантов
2
15:20
FT: Европа пришла в ужас от переговоров России и США по Черному морю
15:18
В мэрии Перми объяснили, почему провалился асфальт на оживленной трассе. Фото
15:18
Депутат из Якутии раскритиковал «Сургутнефтегаз» из-за разницы в ценах на нефть
2
15:16
Более 120 бойцов СВО заявились на участие в курганской программе «Сила V Героях»
3
15:15
Депутат думы ХМАО Селюков хайпует на теме запрета абортов
15:14
В Тюмени спасут зарастающий пруд
15:14
Челябинские кардиологи подарили 15 лет жизни пожилому мужчине, который стал их первым пациентом. Фото
15:13
Минобороны: за сутки сбито 227 украинских беспилотников
15:12
Экс-замглавы Минобороны Иванов не признал вину в суде
15:08
Под Симферополем введен режим ЧС из-за аварии
15:05
Западным компаниям хотят устроить проверку на вшивость
2
15:05
Mash: в Москве горит элитный ЖК «Роза Росса»
15:02
Число пострадавших в жутком ДТП в Крыму выросло
14:56
В Госдуме заявили, что школьницы должны не рожать, а учиться
2
14:56
Силовики отпустили членов свердловской ОПГ после задержания в «Атриуме»
14:47
Тюменцам дадут потрогать альпак
1
14:47
В крупном ТЦ Екатеринбурга станет больше модных бутиков зарубежных брендов
2
14:42
Киев атакует энергетическую инфраструктуру России, вопреки заявлениям Зеленского
14:41
В Кремле объяснили смысл встречи России и США
14:40
Путин проведет международный телефонный разговор
14:38
Кто прошел первый фильтр конкурса на пост мэра Кургана: что известно о кандидатах
1
14:37
Химические компании представили свои цифровые разработки на российском форуме
14:36
Из «Уральских авиалиний» уволен второй пилот, посадивший самолет в поле
8
14:36
Прокуратура обязала коммунальщиков ежедневно привозить дорогую воду в пермскую деревню
14:35
Песков раскрыл детали переговоров РФ и США в Эр-Риаде
1
14:35
В Кремле раскрыли, когда США и РФ договорятся о параметрах мирной сделки по Украине
14:35
Песков: переговорщики в Эр-Риаде связываются с Москвой при необходимости
14:35
Песков рассказал, какой подарок американским коллегам сделал Путин
14:33
Боец ММА из Екатеринбурга чудом не вылетел с громкого проекта. Видео
14:33
Власти Петербурга требуют снести часть завода в Конной Лахте
14:32
МО РФ: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» под Краснодаром
14:32
Суд отменил приговор свердловчанке, осужденной за истязания детей
14:28
За сотни тысяч рублей поборются лыжники Ямала
14:26
Комитет Госдумы хочет наказать лжепредпринимателей
14:26
NYT: Украина и США могут провести дополнительные переговоры в Саудовской Аравии
14:22
Челябинцы показали коллекции люксовой одежды в Китае. Фото
1
14:18
В Перми выбрали название для «инфекционного» сквера
14:17
Экс-министр культуры Кузбасса арестована за взятку
1
14:17
Пермяки посоревнуются в программировании роботов
14:16
В курганском округе дума приняла отставку мэра Ахметова. Инсайд
10
14:13
Газовая станция «Суджа» продолжает гореть. Видео
14:11
Екатеринбурженка стала героиней шоу «Мама в 16». Видео
1
14:06
Россия расширяет импорт вин: на рынок приходят боливийские производители
14:05
Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за плохой воды в Полетаево
14:04
США составляют договор по редкоземельным металлам без Украины
14:04
Жителей челябинского поселка десять лет топит из-за дырявой крыши. Фото
1
13:56
«Лечусь от панкреатита»: Пропавший в Тюмени журналист вышел из запоя и дал интервью
13:52
«Нам обещали, что все будет хорошо»: боец ВСУ записал предсмертное видео
13:50
Голикова: число бедных сократилось до минимума за всю историю России
9
13:49
Пермяки засняли запуск ракеты. Видео
1
13:49
В Раде заявили, что Зеленский может сбежать в Африку
3
13:48
В Челябинской области отремонтируют пять мостов и путепроводов
13:46
В МИД КНР рассказали, поедут ли китайские миротворцы на Украину
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